Empoderamiento y reelección

A diario, muchos pensadores y especialistas de los asuntos de la política insisten en que la política debe “empoderar” a los ciudadanos y ciudadanas.

Aunque el concepto no deja de ser atractivo, también es muy vago para los ciudadanos de a pie, quienes a veces no terminamos de entender lo que no se explica en términos llanos, en lenguaje común.

Quien esto escribe cree que podría significar que los ciudadanos debemos tener más poder sobre los políticos. Suena bien.

Aunque en realidad también creo que eso lo resolverá la reelección, pues los legisladores y los alcaldes que resulten elegidos en las próximas elecciones, ya tendrán la posibilidad de ser reelegidos, lo cual sólo conseguirán si convencen a los ciudadanos de que tienen méritos para esa pretensión.

Sí, aún estarán atentos a sus partidos, pero ya tendrán que convencernos de sus buenas gestiones para obtener otra vez nuestro voto.

Tal circunstancia, por lo visto se les ha olvidado a quienes proponen el “empoderamiento” de los ciudadanos.

Cosas de la desmemoria o del intento de mantenernos confundidos.