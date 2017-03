Nos cambiaron el modo de pensar

En su novela “Ride a Pale Horse”, la escritora Helen MacInnes relata la incomodidad de una reportera por la hostilidad a principios de los años ochenta del siglo pasado de muchos medios de comunicación alemanes.

Y se decía la reportera: “¿Ayudarlos a recuperarse de una guerra que ellos iniciaron estuvo mal? Me decía que la mayoría de los alemanes no piensa como sus medios de comunicación. No todavía. Pero, ¿cuánto tiempo tienes que leer periódicos y revistas y escuchar a la radio y la televisión sin que poco a poco cambien tu modo de pensar?”

Ese pasaje de la novela me hizo pensar en lo ocurrido en México durante el actual sexenio.

Durante los primeros 19 meses del actual sexenio todos los medios, los nacionales y los internacionales, elogiaban el “mexican moment”. Hasta la edición de la revista “Foreign Affairs” del bimestre enero-febrero de 2014 afirmaba que “Mexico makes it”, en cristiano, “Ya la hizo México”.

Los elogios nacían porque se logró el Pacto por México, acordado por las tres principales fuerzas políticas de la República, gracias al cual se empezaron a aprobar las llamadas reformas estructurales.

A mediados de 2014 algo ocurrió. No se conocía aún el escándalo de la llamada Casa Blanca, un lamentable error de juicio, ni tampoco había ocurrido la tragedia de los normalistas en Iguala. Por cierto, desaparecieron 42, no 43.

Sin embargo, entre mayo y junio cambió la opinión de los medios, nacionales y extranjeros.

Quizá fue la reacción de los intereses económicos y políticos afectados por las reformas, quizá reaccionaron quienes tuvieron que pagar más impuestos, o las multinacionales multadas por no pagar lo correcto, quizá cambios tan profundos en México no convenían a los proyectos geopolíticos norteamericanos.

Quien esto escribe no lo sabe. Saberlo exigiría una investigación histórica, política y económica para la cual uno confiesa no tener, ni la preparación ni la energía necesaria.

Pero una revisión cuidadosa muestra que el tono de los medios, electrónicos e impresos, los nacionales e internacionales, empezó a cambiar, se empezaron a multiplicar las críticas. Sí, claro, se han cometido errores y desafortunados abusos de mandatarios locales, pero el hecho es que desde mediados de 2014 a los ciudadanos de a pie se nos dice que México es de lo peor, que la política y los políticos apestan y sistemáticamente se siembra el desaliento, la desesperanza y, lo peor, se nos ha llevado a desconfiar unos de otros. Como se ha dicho aquí, al extremo de que según los medios en México no hay hombres honorables ni mujer honesta.

Sólo parafraseó la pregunta de aquella reportera de la novela de la señora MacInnes: “¿cuánto tiempo hubo de pasar desde mayo de 2014 para que esa sistemática campaña afectara al ciudadano de a pie?”.