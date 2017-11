Hay otro Poder en la República

Ofensiva de Morena en el IPN

PRD-CDMX: no se hagan bolas

La Asamblea Legislativa de CDMX estaba entrampada en la elección de la nueva ombudswoman. La balanza la inclinó la recomendación de un grupo de intelectuales y académicos, algunos prominentes en diversas ONG, a favor de Nashelli Ramírez.

Con la aquiescencia de los senadores, estos grupos presiden el órgano rector del Sistema Nacional Anticorrupción y determinan su integración. No dude que, antes de que el Senado elija al Fiscal Electoral y después al Fiscal Anticorrupción y al General de la República, se asegurará de contar con el consenso de esos grupos.

La academia debe ser crítica fuente de ideas y proyectos de políticas públicas, pero las decisiones finales debieran tomarla sólo los funcionarios elegidos en las urnas. Al no ser así, en los hechos se propicia la formación de un cuarto poder en la República. Uno que no fue elegido en las urnas.

IPN

Siempre se dijo que tras el movimiento de hace tres años, que culminó con el cambio de director general del IPN por estudiantes y profesores de un movimiento que duró 51 días, estaban grupos afines a Morena.

Ellos, claro, siempre lo negaron, pero ayer ocurrió algo que confirma que aquella sospecha era bien fundada. Ayer, el senador morenista Benjamín Robles, propuso que se impida que Enrique Fernández Fassnecth sea reelegido en la dirección general del IPN.

Si no logran su objetivo los morenistas, tenga por seguro que en pocos días se reanudará la agitación en el Politécnico, con los mismos actores y con los mismos intereses morenistas, ávidos de controlar ese centro de estudios superiores.

DESTITUCIÓN

Ayer los dirigentes del PRD en Ciudad de México le pidieron a la secretaria general de gobierno Patricia Mercado que el gobierno capitalino haga todo para impedir que sea destituido el delegado en Venustiano Carranza Israel Moreno Rivera.

Olvidan que la destitución es resultante de un fallo de la Suprema Corte de Justicia que así sanciona el desacato a un amparo y a un fallo judicial por parte de funcionarios de dicha delegación, o sea Moreno Rivera y su antecesor.

Olvidan que los fallos de la Suprema Corte de Justicia son inapelables, sólo queda acatarlos. Es el máximo tribunal de justicia de la Nación. Así, a los perredistas debe repetírseles la clásica frase salinista: “no se hagan bolas”.

NOTAS EN REMOLINO

Senadores panistas acusan de priísta a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mónica Soto. Es curiosa su desmemoria, pues cuando estos mismos senadores votaron para elegir a actuales miembros de ese tribunal, nunca objetaron, votaron por ella… Anunciaron el Secretario de Hacienda José Antonio Meade y el jefe de gobierno de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera de la asignación de los primeros recursos para la reconstrucción capitalina. No fue una reunión cordial, a juzgar por la actitud de ambos durante la ceremonia del anuncio… En los hechos, el Frente Ciudadano por México –PAN, PRD y Movimiento Ciudadano- han formado un bloque en las dos Cámaras del Congreso… Es triste, pero serán inútiles las gestiones de funcionarios, de legisladores y organizaciones defensoras de derechos humanos. Mientras los texanos no rechacen la pena de muerte, un mexicano será ejecutado hoy por la tarde… Algún díscolo me hizo una pregunta y, la verdad, me quedé mudo: ¿y si Meade es el Moya de 2017?...