¿Quién cree que ya se cansó AMLO?

CDMX-SHCP: ¿habrá choque de trenes?

Soslayan las condiciones de Odebrecht

Es cierto, Andrés Manuel López Obrador ya sufrió un infarto, pero no es de tan mala madera como para suponer que a 236 días de las elecciones presidenciales se empiece a cansar.

Tuvo energía para construir pacientemente una estructura propia para Morena, con la cual ya tiene presencia en entidades donde eso era impensable, y la aprovechará a fondo, antes y durante la campaña formal por la Presidencia.

Lo que hace es administrar sus energías, delegando en aquellos en quienes confía, léase su familia y minúsculo primer círculo. Basta escucharlo, exuda confianza, como hace seis años. ¿Cansado? Es blof.

¿CHOQUE?

Las reglas del Fonden, complejamente diseñadas, no por los legisladores, sino por las modernas reglas para la rendición de cuentas, empiezan a desesperar al jefe de gobierno de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, presionado por los afectados por los sismos.

La operación del Fonden lleva tiempo, demasiado, según algunos, poco, según los que tienen que rendir cuentas, pero las exigencias al gobierno de la ciudad ya empiezan a ser un riesgo político.

Ojalá y las diferencias con la SHCP de José Antonio Meade puedan resolverse hoy en la reunión de Los Pinos, antes que la situación degenere en un choque de trenes que no conviene a nadie.

ODEBRECHT

Seguramente una vez que el encargado del despacho de la PGR revise los avances de Raúl Cervantes en la investigación sobre los alcances de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en las contrataciones con el gobierno federal, empezarán las acciones ofrecidas por Alberto Elías Beltrán.

En la entrevista con Carlos Loret de Mola, el vocero presidencial explicó que el gobierno de Brasil exigía, como condición para entregar toda la información de que dispone sobre lo hecho y deshecho por Odebrecht en México, ciertas condiciones.

Con el argumento de que otros gobiernos las habían aceptado, exigía que ningún directivo de Odebrecht fuera sujeto a proceso aquí y mantener vigentes los contratos. México se negó. Por eso ha sido tan difícil reunir información fidedigna.

NOTAS EN REMOLINO

Son tantas las diferencias entre los senadores que, para no meterse en más dificultades, quieren, oootra vez, hacer entrega póstuma de la Medalla Belisario Domínguez. No se atreven a entregarla a ningún mexicano o mexicana con vida. Capaz que se arma un lío… Por cierto, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU Jan Jarab pide que la elección del fiscal general en el Senado se haga sin criterios partidistas. ¿No se equivocaría de escenario para esa elección?... El comité ciudadano de selección ha convocado al proceso para escoger al reemplazo de Jacqueline Peschard en el Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción, el eje del sistema… A propósito del Congreso de la Unión, todavía hay quienes, en patético desconocimiento de lo que representa, le exigen “productividad” a diputados y senadores. De pena ajena… Como el turismo ha sido uno de los ejes para que Campeche haya sorteado la crisis provocada por la baja de actividades petroleras, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ya gestionó con Aeroméxico más vuelos a la entidad… No nos distraigamos. Los teléfonos que deben ser compatibles con la aplicación del INE son los de los voluntarios de los aspirantes a candidatos independientes, no los de los ciudadanos…