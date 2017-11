En comisiones, avanza el presupuesto

PAN: ¿No son mejores los federales?

Votos: desdén a quienes los cuentan

Más allá de los recesos, en las comisiones se discute, negocia y regatean los diputados con los representantes de la SHCP sobre los montos de cada una de las partidas que integrarán el presupuesto de egresos, el gasto federal para 2018.

Nunca ha sido tarea sencilla, pues el tamaño de la cobija ya lo determinó el presupuesto de ingresos aprobado por las dos Cámaras del Congreso. Y, como siempre, la realidad muestra que no alcanza para todo.

En lo que falta para el 15 de noviembre aumentarán las presiones a las comisiones, porque todos, dependencias, organismos autónomos y gobernadores quieren un trozo del pastel presupuestario. Y, como siempre, habrá rezongos.

MANDO

Es la Asociación Nacional de Alcaldes una organización que agrupa a los alcaldes de filiación panista, convertidos ahora en férreos opositores a la iniciativa de mando mixto que desde hace muchos meses está atorada en el Congreso.

La resistencia es porque los alcaldes de municipios metropolitanos y medios no quieren perder el control de sus policías. Sus razones tendrán. Para ello emplean un argumento que, siendo generosos, puede calificarse de temerario.

En un comunicado, afirman que “no hay elementos para asegurar que las policías estatales o federales son mejores que las policías municipales”. Lo peor es que hasta parece que se lo creen.

DESDÉN

Parafraseando a un clásico, podemos decir que un fantasma pasea por la República, al menos en la política de la República. Se trata del fantasma antisistema, tan variopinto, pero también tan empeñado en sembrar la desconfianza en todo y en todo.

Así, al comentar sobre las elecciones, consideran casi irrelevante la masiva participación de los ciudadanos y las ciudadanas en cada elección, municipal, estatal o nacional, lo cual, en el mejor de los casos es una expresión de inaceptable desdén.

Inaceptable despropósito, pues precisamente son esos cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas quienes reciben los votos, los cuentan y en cada casilla hacen público quiénes ganaron o quienes perdieron. Lo que sigue ya es cosa de los reclamos y protestas de tantos egos lastimados por las derrotas en las urnas.

NOTAS EN REMOLINO

No son pocos los especialistas en asuntos financieros que consideran necesario que el gobierno de México prepara un plan B, no por el TLCAN, sino para prepararse para afrontar eventuales consecuencias de una reforma fiscal en Estados Unidos… Juran y perjuran los senadores del Partido Verde que esta semana se iniciarán las negociaciones para la designación del reemplazo en la fiscalía electoral. Veremos… Por cierto, la designación del reemplazo de Juan Manuel Portal en la Auditoría Superior de la Federación compete exclusivamente a los diputados… Los rumórologos aseguran que mañana se reunirán Andrés Manuel López Obrador con Ricardo Monreal… Ya sólo los aferrados no creen que el objetivo de la sección 22 es hacer pomada la economía de Oaxaca, una de las entidades más pobres de la República… Ahora que para algunos está tan de moda recordar, cuando empiecen a hablar del llamado “error de diciembre de 1994”, convendría revisar y evaluar el rol de los empresarios en ese episodio económico y político…