Frente: ¿qué hacemos con Mancera?

Trump: no festejar sus dificultades

Aurelio Nuño, saltó a la palestra

Desde hace mucho, a pesar de la retórica del Frente Ciudadano por México – PAN, PRD, Movimiento Ciudadano-, se ha dado por sentado que por el peso específico del blanquiazul sería la vía para la candidatura presidencial de Ricardo Anaya.

Sin embargo, ayer, el jefe de gobierno de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera ha dicho que en diciembre decidirá si buscará la candidatura presidencial del Frente, lo cual alteraría muchas agendas ya negociadas.

No es menor la preocupación que ha generado el doctor Mancera, pues hasta en el pleno del Senado varios senadores de oposición se concentraron en criticar al gobierno de la Ciudad de México con el pretexto de los sismos. Por algo será.

BLANCO

Aquí se ha recibido con cierto entusiasmo la noticia de que un fiscal especial ha consignado a personas cercanas al círculo del Presidente estadunidense Donald Trump por presuntas vinculaciones con Rusia.

Eso, se dice aquí, ha avivado las especulaciones de que es una réplica del Watergate y hasta aventuran lanzar la peregrina hipótesis de un eventual impeachment, a pesar de que el respaldo de sus seguidores sigue inquebrantable.

Pero. si se agravan las dificultades del inquilino de la Casa Blanca, bien podría atraer la atención al tema original desde su campaña: México. Y, lamentablemente, no le importaría si sus ataques desestabilizan económica y políticamente a México en plena elección presidencial.

DEFENDIENDO

El titular de la Secretaría de Educación Aurelio Nuño ha sido incluido en la lista de presidenciables del PRI. Hasta ahora, aunque sin exagerar, ha mantenido la presencia pública, sin tanta proyección como otros compañeros de gabinete.

Sin embargo, en una reunión con mujeres de los cursos de formación de cuadros del PRI, se lanzó abiertamente contra la oposición, especialmente contra la oposición panista, con singular entusiasmo partidista.

Explicó que la reforma educativa fue necesaria, porque los gobiernos del Partido Acción Nacional habían abandonado la rectoría del Estado en materia educativa. Y, aclaró, la reforma educativa ha empezado a recuperar esa rectoría.

NOTAS EN REMOLINO

Ha empezado la bancada panista en San Lázaro a condicionar su apoyo al Presupuesto de Egresos. Dice el coordinador Marko Cortés que, si la SHCP no apoya a los gobernadores de los partidos del Frente, entonces no aprobarán el presupuesto del gasto federal para 2018. Veremos cuánto dura el blof… Estamos a pocas semanas de que deje Agustín Carstens el Banco de México. Eso no impide que advierta que si se aumenta la contribución a las Afore sólo se incrementará la informalidad. Un desacuerdo evidente… Algo temen los partidos de oposición en Yucatán, cuando han empezado a hacer grilla contra Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y, sin duda, aspirante a gobernar su entidad natal… No perdamos de vista a la diputada priísta Ivonne Ortega. Es mujer luchona y podría desempeñar un rol importante en el proceso de designación del candidato presidencial del tricolor… Los “bleeding hearts” se quejan de persecución a normalistas, los mismos que ayer incendiaron el edificio de la secretaría de Educación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas… Quizá, como dice la DEA, el prófugo Rafael Caro Quintero maneja el cártel del Mayo Zambada, pero recordemos que la DEA tiene agravios viejos con Caro Quintero y es capaz de todo…