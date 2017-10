Nieto declinó ser el cohetero

Vacantes, problema, no crisis

¿Somos incapaces de gobernarnos?

Muchos se quedaron con todos los gestos estudiados, chasqueados, porque el ex titular de la Fepade Santiago Nieto Castillo desistió de impugnar su destitución ante el Senado.

La frustración generada por privarnos de una espectacular batalla política desata hipótesis y especulaciones, sobre las razones del queretano para desistirse. Quizá algunas acierten, pero es posible que la verdad sea más simple.

Nieto Castillo no es ningún tonto. Tuvo que reflexionar cómo hacer una buena labor con unos a su favor y otros en contra. Quizá concluyó que no correría la suerte del mexicanísimo cohetero, ese a quién si los cohetes truenan, le chiflan, y si no, le chiflan. Le harían la vida imposible.

VACANTES

Como parte de la retórica política ahora se afirman que hay una crisis en el sistema de justicia, porque falta un fiscal general, falta un titular de la Fepade y no hay Procurador General de la República.

Veamos. Los enfrentamientos partidistas bloquean el nombramiento de fiscal general. En la PGR, que haya encargado del despacho no detiene las tareas. Y en la Fepade los ministerios públicos siguen. Hagan acuerdos y cubran las vacantes.

Tampoco es que eso ponga en riesgo las elecciones. No exageren. Para solucionar los eventuales conflictos electorales hay dos instituciones: el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En fin, son tiempos de campaña y todo se vale.

INCAPACES

Hay un sector de la opinión publicada que empieza a sembrar una perversa duda, aquella que se pregunta si los mexicanos somos capaces de gobernarnos bien, con eficacia y eficiencia que satisfaga sus exigentes estándares.

Eso y no otra cosa esas propuestas, aisladas por ahora, para que busquemos una instancia extranjera para resolver los problemas de corrupción que tenemos, lo cual en estricto rigor nos dice incapaces de resolvernos por nosotros mismos, como nación democrática y soberana.

¿Cuál es la diferencia entre quienes piden que venga la ONU a resolvernos esos problemas y aquellos mexicanos del siglo 19 que buscaron un gobernante extranjero porque los mexicanos éramos incapaces de gobernarnos? Ninguna.

NOTAS EN REMOLINO

Hay razones históricas para el conflicto en Cataluña, pero de alguna manera es un espejo en que ver hasta dónde pueden conducir las intransigencias, los fanatismos y la sinrazón de los actores políticos… Un poco melodramática la reacción a lo que se aprobó en el Congreso en materia de derechos de las audiencias. Sencillamente se impuso el sentido común… Cómo debe haberse acordado en estos días Ricardo Monreal de la fábula de la araña que invitaba a la mosca a pasar a su salón… Por cierto, Morena ha designado como coordinador al ex alcalde de Acapulco Félix Salgado Macedonio. Si uno hace memoria concluirá que sí, como que no, es una “finísima persona”. Ya parecen procesadores de escombros… Quien acabe de echarse un alacrán al pecho es el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro. Dijo algo así como que Andrés Manuel López Obrador vive fuera de la realidad… Pide el INAI que el Cisen informe sobre los contratos de compra del programa de vigilancia cibernética “Pegasus”. Alguien debió informarles, otra vez, que el Cisen ha repetido que ellos no compraron tal programa… El pasado sábado se cumplieron 50 años en que, por fin después de casi un siglo de litigios, México recuperó la zona del Chamizal, en la norteña Ciudad Juárez…