Pese a todo, avanza ley de ingresos

Aumento salarial, ¿y los precios?

Justicia en crisis, otro diagnóstico

En medio de la polémica por el cese del ex titular de la Fepade, prevaleció una cierta sensatez, en comisiones se aprobó la minuta de ley de ingresos que llegó al Senado desde la Cámara de Diputados.

Falta la votación, en el pleno, pero nada indica que no se apruebe. Claro, seguirán los gritos y sombrerazos, la obstrucción de todo lo obstruíble, como parte de la nueva realidad en el Congreso.

El Pacto por México unió, temporalmente a la oposición y al gobierno. Las elecciones han disipado el hechizo. Y, en la lucha por la Presidencia de la República, como dice Jorge Castañeda, ocurre como en todas las democracias, la oposición pelea ferozmente con el partido en el poder.

AUMENTOS

Otra vez renace la esperanza de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acepte la propuesta de la Coparmex de aumentar a 90 pesos diarios el salario mínimo, iniciativa que empuja desde hace tiempo el gobierno de Ciudad de México.

Tienen razón quienes dicen que tal aumento no sólo es necesario, es justo; pero desde la Comisión se ponderan las eventuales repercusiones de tal aumento en los actores económicos.

Recuerdan experiencias en las cuales a los aumentos extraordinarios del salario mínimo siguió una espiral de aumentos de precios. Y, la inflación es el impuesto más injusto para las clases medias y para los que menos tienen. Algo a considerar.

PROPUESTAS

Un importante grupo de instituciones académicas han realizado acuciosos análisis de la realidad que enfrentan la procuración y la administración de la justicia en México, particularmente cuando hace apenas un año que se aplica el nuevo sistema de justicia penal.

Algunos medios afirman que los análisis significan un duro diagnóstico que bien puede definirse como la afirmación de que la justicia está en crisis, lo cual puede ser cierto.

El mérito de este análisis es que no es un diagnóstico más, ofrece propuestas. Ahora toca a las autoridades traducirlas en políticas públicas. Y, sobre todo, decidir cuáles propuestas son viables, y cuáles no.

NOTAS EN REMOLINO

Como se dijo en este espacio, pese a la ausencia del titular, en la Fepade la vida sigue. Ayer compareció a declarar el ex director de Pemex Emilio Lozoya. Obviamente se declaró inocente. Sería ingenuo esperar lo contrario… En Campeche, el Secretario de Educación Aurelio Nuño declaró que el gobierno de Alejandro Cárdenas Moreno es el mejor en la aplicación de la reforma educativa… El senador panista Héctor Larios, durante la discusión de la ley de ingresos, insistió en que no es correcto que no se reduzca el impuesto a las gasolinas. Nadie, claro, le preguntó si propone restaurar los subsidios a los combustibles… El jefe de la unidad de asuntos jurídicos, el general Alejandro Ramos, dijo al ombudsman de la CNDH y otros académicos que ante vacíos legislativos la Sedena ha tenido que establecer sus propios protocolos para el uso de la fuerza en su lucha contra las bandas criminales… El vicegobernador del Banco de México Manuel Ramos Francia advirtió que más que los aranceles en el comercio exterior mexicano, debemos preocuparnos por la seguridad jurídica de la propiedad privada… A pesar de que hay pocos indicios de que las autoridades electorales decidan anular las elecciones de gobernador de Coahuila, algunos dirigentes panistas aún tienen esperanzas…