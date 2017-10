Hasta julio, los demonios sueltos

Santiago Nieto y aquel ranchero

COFECE: ¿quién les llamó?

Algunos se sorprenden por la actitud del PAN en la disputa en el Senado sobre la restitución o no del ex titular de Fepade. La sorpresa es porque en estos lances que se multiplicarán de aquí a las elecciones presidenciales se llegue a crisis institucionales.

Y, sobre todo, por la desmemoria panista, pues parecen no acordarse de que los desplantes y los reclamos salidos de control del 2006, estuvieron a punto de generar un peligroso vació institucional: que no tomara posesión el Presidente electo Felipe Calderón.

El encono generado por los permanentes encontronazos corren el riesgo de crear alguna otra crisis institucional, de la cual no se pueda salir sin graves consecuencias. El exhorto sería no soltar a los demonios. Nos pueden devorar a todos.

"TRAGIVERSAN"

Al decidir el ex titular de la Fepade Santiago Nieto Castillo salir a un tour mediático, ha enfrentado una realidad a la cual parece no acostumbrarse bien a bien: la realidad de las agendas de los medios de comunicación, como el que le entrevistó.

Dice haber sido citado incorrectamente, pero no lo ha reclamado, “por respeto a la libertad de expresión”, lo cual parece una pobre excusa, pues atribuye a un reportero interpretado mal sus dichos.

Alguien debió recordarle al ex fiscal los dichos de aquel viejo y millonario ranchero y ganadero chiapaneco. Le preguntaron: ¿por qué usted no habla con los periodistas? Respondió: “Porque todo lo tragiversan”.

RESIGNACIÓN

Anuncia la Comisión Federal de Competencia Económica una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en la Comisión Federal de Electricidad en la licitación de medidores para reemplazar viejos equipos.

Advierte que estos contratos datan de hace siete años y que, sin prejuzgar, tratarán de averiguar la posibilidad de irregularidades que vulneren la libre competencia. La pregunta sería ¿por qué hasta ahora?

Y si estas investigaciones son por generación espontánea, o si acaso se presentó alguna queja de quienes hayan perdido la licitación, pues esa es la constante, los perdedores no se resignan.

NOTAS EN REMOLINO

Hay un sector de la sociedad que con excepcional audacia apoyan a uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRI. Cuidado, si les toman la palabra, podrían exigirles apoyo real, público y efectivo durante toda la campaña. Ese sería un dilema… Niega el coordinador panista en el Senado Fernando Herrera que la oposición haya secuestrado el Presupuesto de Ingresos. Como aquel a quien el Rey le reclamó: ¿por qué dice que la Reina tiene una verruga en el muslo? Nervioso, el cortesano respondió: “No majestad, no digo que tenga una verruga, digo que se le siente como una verruga” … Ha reconocido el Secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross que las negociaciones del TLCAN ha llegado a los “temas complejos”. ¿Y?... Como dice López Obrador, el cártel de la sección 22 del magisterio oaxaqueño no tiene llenadero. Piden se les entreguen a ellos los dineros para reconstruir escuelas… Quien, por más que lo acosan no da color es el Secretario de Salud José Narro. Dice estar disponible, pero que no son los tiempos y que las tareas de la reconstrucción, por ahora, lo tienen muy ocupado… La fusión de Banorte con Interacciones, como dice El Economista, creará el segundo banco con más activos en México. Lo importante, diría uno, es que es banca mexicana…