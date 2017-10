PRI: ¿el o los precandidatos?

Presupuesto, senado contrarreloj

Debido proceso, el caso Cassez

El calendario electoral acordado por el INE determina que a partir del 14 de diciembre se inicia el período de precampañas para quienes, dentro de los partidos, aspiran a una candidatura presidencial.

Los augures de la política han determinado que en esa fecha el PRI habrá escogido a su candidato a la Presidencia de la República. Si así fuera estarían los priístas en un problema serio.

Legalmente, quien fuera candidato presidencial priísta, no haría precampaña y estaría en silencio hasta el 14 de febrero, cuando acaban las precampañas. Luego habría que idear una suerte de competencia interna.

TIC, TAC

Constitucionalmente, para el 15 de noviembre el Congreso tendrá que aprobar el presupuesto de egresos, el gasto para 2018, lo cual no será posible, si antes no se aprueba el presupuesto de ingresos.

Sin embargo, en el Senado, por sus propias razones, los senadores empiezan a hacerse remolones con el presupuesto de ingresos que les enviaron los diputados, como si tuvieran todo el tiempo del mundo.

El hecho es que el gasto sólo lo pueden aprobar los diputados. Para ello deben contar con el presupuesto de ingresos aprobado. Si no, ¿de dónde saldrá el gasto? Tic, tac, tic, tac.

RECORDAR

El cese del fiscal de la Fepade Santiago Nieto ha revivido en el imaginario político el concepto del debido proceso, el cual, se afirma, el cesado habría violentado al dar información sobre investigaciones en curso.

Se nos olvida que hace ya cuatro años que la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de Florence Cassez, porque durante su detención como miembro de una banda de secuestradores se violaron derechos a la presunción de inocencia.

El fallo no la exoneró porque fuera inocente, sino por violaciones al debido proceso a que tenía derecho. Vale recordarlo, porque eso está en juego en el caso de cese de Santiago Nieto. Asunto jurídico, no político.

NOTAS EN REMOLINO

La iniciativa privada ha manifestado su interés para que, una vez que haya candidatos a la Presidencia de la República, estar en posibilidades de conocer cuáles son sus posiciones sobre los asuntos del libre comercio y el proteccionismo… ¿Qué necesidad tenía la consejera del INE Pamela Sanmartín de terciar en la polémica sobre el extitular de la Fepade? Ah, los reflectores… Los severos jueces de Morena sobre cómo los partidos eligen a sus candidatos callan. Resulta que ya designaron a la ex candidata a la gubernatura mexiquense Delfina Gómez como “coordinadora del partido en el Estado de México”, la antesala de su designación como candidata a una senaduría… Ayer, en este espacio, se pronosticaron dislates de los políticos. Ayer, la dirigente nacional del PRD Alejandra Barrales dijo que por el “caso Odebrecht” se le cancelaría su registro al PRI… Por cierto, aún no se formaliza la cita a las partes de la polémica por el cese del ex titular de la Fepade… ¿Cuál sería la reacción en Ciudad de México si el gobierno decidiera aplicar una medida como la decidida en Londres? Los vehículos que ingresen al centro de la capital británica pagan 13 dólares diarios por hacerlo. Si tienen motores a diésel, el cobro es de 26 dólares diarios. Así, dicen los británicos eviten los contaminantes congestionamientos de tránsito que padecen…