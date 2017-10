Sucesión, ¿dedazo o designación?

El tortuoso camino a la Fiscalía

TLC: ya quedan pocas cartas

La mayoría de los analistas de la política parecen utilizar una doble escala de valores para juzgar los métodos de los partidos al escoger a sus candidatos, especialmente a sus candidatos a la Presidencia de la República.

Nadie duda que el PRI, mediante convención de delegados, elegirá al suyo. Claro, sin ignorar el peso de la voluntad del Presidente Peña Nieto. Será un dedazo, afirman los doctos de la política.

Para nadie es un secreto que en Morena no habrá debate, quizá votación a mano alzada para oficializar la candidatura presidencial de López Obrador. Los doctos no se atreven a calificar ese método como dedazo.

BLOQUEO

El protagonismo de algunos personajes de las ONG y la belicosidad electorera de la oposición han empezado a construir un muro de argumentos para bloquear el proceso legislativo para la Fiscalía General de la República.

Triste que las ONG, los indispensable “think tanks” de la sociedad, sean meros actores políticos y aliados de quienes pospondrán cualquier decisión para esgrimir el tema en la campaña presidencial de 2018.

Si no fuera así, hablarían de discutir la ley orgánica de la Fiscalía y no plantearían hacer una reforma constitucional para “mejorarla” o discutirían el perfil de un titular para una dependencia que jurídicamente no existe.

AGONIZANDO

Hasta el Premio Nóbel de Economía 2008, Paul Krugman, considera que la sobrevivencia del TLCAN tiene apenas un 25 por ciento de posibilidades de sobrevivir a las intemperancias del inquilino de la Casa Blanca.

México tiene opciones, pero algunas hasta que ya sea humanamente imposible que las negociaciones con Washington lleguen a buen puerto. Ya se verá el momento de usarlas.

Una, si Trump mantiene su hostilidad, sería que México “revisara su colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, migración y combate a las drogas”. Si se juega esa carta, espere a que nieve.

NOTAS EN REMOLINO

El ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila será delegado especial del PRI en Ciudad de México. Quizá pueda reparar el desastre que dejó María de los Ángeles Moreno hace dos décadas… Dirán misa, pero a quien esto escribe le parece que la recomendación de la CNDH sobre Nochixtlán es una expresión de corrección política, aunque haya habido mala organización de un operativo estatal y federal… El PAN tiene prisa. La bancada blanquiazul en el Senado urgió a Los Pinos a enviar su propuesta para el reemplazo de Agustín Carstens en el Banco de México… No eludió hablar del caso Odebrecht el director de Pemex José Antonio González Anaya. No dio detalles a los diputados porque es una investigación de la PGR… Un grano de cal por las carretadas de arena. El diputado oaxaqueño Jorge Tello deja la bancada de Morena y se pasa al PRD… Fue liberado uno de los líderes de la mafia llamada Unión Tepito, detenido cuando circulaba por Paseo de la Reforma con una persona secuestrada. Lo liberaron porque la víctima se negó a presentar denuncia. El tamaño del poder de esa mafia… Quizá, el antecesor de Javier Corral en la gubernatura de Chihuahua se quedó con vacas ajenas, pero lo que angustia a los chihuahuenses es el desmedido aumento de la violencia…