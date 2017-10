¿Le darán gusto a López Obrador?

¿Congelarán las rentas en CDMX?

El calvario de los “independientes”

Ya está allanado el camino para que las bancadas de la oposición y sus aliados de las ONG puedan poner en marcha las iniciativas de leyes reglamentarias para hacer realidad una Fiscalía General de la República autónoma e independiente.

Lástima que la reacción exaltada de unos, triunfalista de otros, no permite ser optimistas de que ahora sí en el Congreso se tendrán los acuerdos para hacer posible la consolidación de la procuración de justicia.

Tal actitud, como advirtió ayer el Presidente Peña Nieto, podría posponer la elección de Fiscal General para después de las elecciones de 2018, con lo cual, la oposición complacería a Andrés Manuel López Obrador, quien se los propuso recientemente.

CONGELARLAS

Se multiplican las denuncias por lo que muchos consideran abusivos aumentos a los alquileres de viviendas en zonas residenciales, a raíz de los sismos de septiembre, lo cual provoca exigencias para controlarlos.

A título personal, se aclaró, una comisionada del INAI propuso que se tomen medidas legales para mantener las rentas en los niveles actuales, lo cual, en estricto rigor significaría congelarlas.

Una propuesta premoderna, pues si alguna política pública dejó mal recuerdo en Ciudad de México fue la congelación de rentas que se decretó en el siglo pasado y provocó un patético deterioro urbano.

CALVARIO

Como gesto simbólico no fue malo, pero fue un error táctico que quienes manejan la campaña de la ahora candidata independiente Margarita Zavala hayan escogido la glorieta del Ángel para reunir firmas de adhesión en día laboral.

Deben serenarse, porque el calvario apenas empieza para reunir las más de 800 mil firmas ciudadanas para respaldar la candidatura independiente de la ex panista. Un calvario que la mayoría de los aspirantes a serlo no lograrán superar.

Para reunir las firmas hay que contar con una estructura en más de una docena de Estados de la República, dinero para costearla y capacidad de hacer proselitismo y, sobre todo, la tenacidad y paciencia para tan dura tarea.

NOTAS EN REMOLINO

Las declaraciones del coordinador de los senadores panistas Fernando Herrera muestra que no entendió lo declarado por Raúl Cervantes. Quizá lo difícil fue comprender el significado de honorabilidad, palabra empleada por el ex titular de la PGR para describir su comportamiento en los puestos públicos… Ayer tocó al sector privado, convocado por una institución bancaria, tener su propia pasarela para escuchar a quienes son vistos como presidenciales y, al final, hasta dialogar con el Presidente Peña Nieto… Anunció Rafael Moreno Valle que ya tuvo “dura” charla con Ricardo Anaya. Y, por lo pronto, ya dijo que, si el PAN pierde la elección presidencial, está más que listo para levantar de nuevo al partido… Como no queriendo, los fieles de Morena reparten ayuda en Iztapalapa. Cada entrega lleva el mensaje: con los atentos saludos del licenciado López Obrador. Claro, eso no es capitalizar con las penalidades ajenas… Es cierto que al renunciar al PAN la señora Margarita Zavala no hubo desbandada de militantes, pero ese no es el tema. El tema es cuántos militantes y simpatizantes saldrán a votar en julio del 18… Y, por favor, no seamos ingenuos, qué hace pensar a quien entra a la disputa por el poder puede esperar que los adversarios los colmen de elogios y les arrojen ramos de flores…