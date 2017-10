TRIFE: hay demasiados litigios

Una finta tricolor más al Frente

Sucesión PRI, aún no, aseguran

Es cierto, se crearon instituciones para encauzar la solución pacífica de los litigios electorales, pero, de alguna manera el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lamenta “un exacerbado esquema de litigiosidad”.

Reconoce que la obligación de las autoridades electorales y del Tribunal es la imparcialidad y, de acuerdo a la ley, hacer que se respeten los triunfos, para hacer valer la voluntad de los ciudadanos.

Advirtió que, aunque las sentencias del tribunal buscan ser claras, fundadas y motivadas, los partidos deben entender que las elecciones deben ganarse en las urnas, no en los tribunales.

PANTALLA

A nadie debe sorprender que la simple sugerencia de la dirigencia del PRI se haya traducido en una propuesta para la Cámara de Diputados, consistente en proponer la creación de una comisión para investigar las finanzas del dirigente nacional y rector del Frente Ciudadano por México Ricardo Anaya.

La reacción de la triada ha sido de gritos y sombrerazos, ni siquiera escucharon a Rafael Cardona advertir que no puede integrarse una Comisión de diputados para investigar a un particular.

Claro que lo sabe un constitucionalista como César Camacho, pero los panistas están muy sensibles. En lugar de enredarse en dimes y diretes, debieran cantar, aliviados, el coro de la zarzuela: “… Amigo Cardona, por Dios qué tiene razón”.

PASARELA

En Mazatlán decidió la dirigencia nacional del PRI celebrar la clausura de cursos de su escuela de cuadros y escogió a cinco Secretarios para ser oradores. Ceremonia que elevó la presión arterial de muchos, no sólo los priístas, hasta la presión mediática.

Y hablaron ante los jóvenes José Narro Robles, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuños, José Antonio Meade y Enrique de la Madrid. “Es la pasarela”, dijeron los memoriosos y recordaron el siglo pasado.

Pero todos dijeron que no son tiempos, que sólo se regocijaron de hablar ante los futuros dirigentes priístas. El partido, en tiempo y forma sabrá elegir a su candidato. Alguien, socarrón, dijo: “… miren como los traigo”.

NOTAS EN REMOLINO

El aún gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, desestimó que haya una crisis en la eventualidad de que fracasen las negociaciones del TLCAN… Los adversarios del gobierno peñista lo “cucan” a levantarse de la mesa. Eso haría que fuera más caro el caldo que las albóndigas. No aceptar despropósitos de Washington es lo mejor. Así serán ellos los que decidirán levantarse… ¡El colmo! Reveló el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova que presentaron su solicitud para buscar una candidatura independiente a la Presidencia la friolera de 85 ciudadanos. Eso ya es choteo… En el primer círculo del gobernador chihuahuense Javier Corral se afirma que está callado, porque alguien le dijo que sería el plan B como candidato presidencial del Frente. Y ya se lo creyó… El Partido Nueva Alianza anda ocupadísimo por decidir cómo participa en la elección presidencial, o sea como ejerce su derecho a la defensa propia. Sabe que si gana Morena le entregaría al magisterio a los hampones de la sección 22… ¿Están seguros que los asentados en el campamento 3 de octubre todos son damnificados del 85? Me temo que si escarban un poco más verán que eso no es así… El Papa Francisco ha convocado a un sínodo de obispos para encontrar manera de defender a la selva amazónica y a los indígenas que la habitan. El actual gobierno ha acelerado la depredación de la vasta selva amazónica…