Vive semanas cruciales el PRI

TLCAN: ¿la salida de emergencia?

PAN: ¿fue inofensivo rasguño?

La reunión del Consejo Nacional a que convocó el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa puso nerviosos a muchos de los partidarios de los distintos aspirantes a la candidatura presidencial del tricolor.

Seguramente el dirigente priísta sabe – y si no alguien ya se lo advirtió- la postulación del candidato presidencial es una que exige de consensos y un error puede ser costoso.

Hay que construir acuerdos con las fuerzas del partido, tantas y a veces tan contradictorias. Eso exige paciencia, serenidad, pero sobre todo generoso realismo para evitar una fractura que sería letal a ocho meses de las elecciones.

DEFINICION

Mañana estará en México Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Se reunirá con el Presidente Enrique Peña Nieto. El tema, sin duda, será cómo enfrentar la creciente agresividad del inquilino de la Casa Blanca hacia las negociaciones del TLCAN.

Habrán de intercambiar puntos de vista sobre cuáles serán los propósitos reales de Donald Trump. Decidir si sólo practica las reglas de su libro “Art of the deal”, o si prefiere cumplir con su electorado, antes que ratificar el acuerdo comercial.

Es posible que, si la conclusión es que lo menos importante son las pláticas, las cuales deshace el inquilino de la Casa Blanca con un “tuitazo”, quizá los negociadores mexicanos, antes de entrar a las pláticas el viernes, pregunten al gerente del hotel la ubicación de la salida de emergencia. Por las dudas.

SOBERBIA

Cada uno de los expertos en tema políticos tiene su opinión sobre la real trascendencia para el PAN de la renuncia al partido de la señora Margarita Zavala y su decisión de ser “candidata independiente”.

Sin embargo, para el dirigente nacional del PAN y actor central del Frente, Ricardo Anaya, la renuncia es apenas un rasguño, para lo cual muestra encuestas que, dice, así lo comprueban.

Ayer hizo un tour mediático. Repitió mecánicamente sus argumentos. Se trata, dijo, de una intriga priísta que se traduce en ataques a su persona. Infiere el señor Anaya que los ataques contra él son ataques al PAN y a su persona. ¿Acaso implica que “el partido soy yo”? Es pregunta.

NOTAS EN REMOLINO

¿Alguien sabe cuál ha sido el destino de la iniciativa priísta de eliminar el financiamiento público a partidos y a los plurinominales? Claro que no, como se dijo aquí, nunca fue una propuesta formal, sólo un gambito… Ayer se aprobaron reformas a la ley general de salud en la Cámara de Diputados que reconocen a médicos y enfermeras su derecho a ejercer objeciones de conciencia… Ya se maneja en el Congreso una propuesta que, para disponer de recursos para la reconstrucción, quiere que se aumenten los impuestos al tabaco y a los refrescos. Si avanza, los pasillos rezumbarán con los cabildeos… Alguna señal le dieron al senador ex perredista, hoy morenista, Miguel Barbosa. Ha hecho saber que está dispuesto a ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla. Si se hace realidad, será un premio a la paciencia… El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que ya se cerraron las pláticas sobre el contrato colectivo con su sindicato. Se aseguró a todos los pensionados que no tienen de qué preocuparse… Lástima, pero la CNDH sabe que su petición a Texas de suspender la ejecución de un mexicano será inútil. Los texanos tienen sus propias ideas sobre la pena de muerte…