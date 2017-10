2018: Reto a tejedores de escenarios

TLC: en Washington la definición

La avalancha de los “independientes”

La renuncia de Margarita Zavala y la permanencia de Mancera en CDMX forzó a los cabalistas de las elecciones presidenciales a volver a la mesa de diseño para intentar trazar, ooootra vez, lo que según ellos sería el resultado en julio de 2018.

Difieren en cuanto a quien gana con los actuales reacomodos. Unos dicen que gana López Obrador. Otros que gana el PRI. Sin embargo, todos tejen escenarios que ajustan las conductas ciudadanas a cada hipótesis.

Ejemplo. Difícilmente habrá públicas y masivas deserciones panistas, pero nadie puede asegurar ni siquiera que se reconcilian con el progresismo de la izquierda. Y, claro, menos afirmar que votarán a ciegas.

SALIDA

Ya no sólo hay inquietud en México sobre un eventual éxito en las negociaciones del TLCAN. La inquietud la comparten ya los canadienses. En ambas naciones preocupa la veta de intransigencia proteccionista del gobierno de Donald Trump.

En la siguiente ronda de pláticas, a celebrarse en Washington próximamente, calculan México y Canadá que podrán tener definiciones sobre la utilidad de proseguir negociaciones que conducen a callejones sin salida.

En México y Otawa ya se sopesan las alternativas al TLC. De alguna manera los dos vecinos de Estados Unidos empiezan a buscar una ruta hacia la puerta que tiene el letrero de “salida”.

REALIDAD

El registro de más de una decena de eventuales candidatos “independientes” a la Presidencia de la República hace pensar a algunos que la boleta podría ser insuficiente para llevar tantos nombres. Preocupación inútil.

La realidad de las reglas electorales permite concluir que, si bien les va, serán dos o tres los que posiblemente logren que su nombre figure en la boleta del uno de julio de 2018. Quizá cuatro, si el indigenismo muestra músculo y reúne firmas para Marichuy.

Aun así, veremos cuáles candidaturas “independientes” se desinflan, por desaliento del candidato o, por realismo, la simple imposibilidad de reunir dinero para la campaña. Y, en una de esas, veremos declinaciones a favor de algún partido.

NOTAS EN REMOLINO

No pierde la esperanza el PAN de que el Tribunal Electoral de la Federación decida anular la elección de Coahuila. Por eso estuvieron el dirigente nacional Ricardo Anaya y Santiago Creel en el tribunal electoral. Para cabildear… Curioso, relevantes especialistas consideran que México debería imitar el modelo chileno para darle una etapa de transición al nuevo sistema de justicia penal. Cinco ó siete años, dicen. Entonces, ¿por qué no darle ese margen a los cambios que ya hicimos? Conste, es pregunta… Ya los ojos del SAT están en las compañías petroleras que ganaron concesiones en las recientes licitaciones. Quiere asegurarse que cumplen con todas las reglas fiscales mexicanas. Más vale una vez colorado, se han dicho… Para un sector de la opinión ilustrada y de la opinión publicada, el Presidente Peña Nieto es como el cohetero. Lo critican por visitar a los damnificados. Y lo critican si no lo hace… Muchos senadores se preguntan cuándo se empezará a discutir a quién se le otorga la presea Belisario Domíbguez. Tal parece que las discordias en las bancadas retrasan ese y otros asuntos, aún más importantes… El coordinador de la bancada panista en el Senado Fernando Herrera, ante la resistencia de su compañera Marcela Torres Peimbert, se vio obligado a disculparse con el personal de servicios parlamentarios, sin cuyo auxilio los legisladores estarán inválidos…