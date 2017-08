¿El futuro de Anaya es el del PAN?

Trump: segunda llamada, segunda

Monreal parece quemar sus naves

Todo indica que el dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya quiere arrastrar a todos los panistas a su batalla contra las publicaciones periodísticas que aluden al queretano y sus familiares.

Impecable el razonamiento de defender su reputación e imagen, pero lo que los panistas habrán de decidir es si en la defensa de su dirigente nacional trastocan los tiempos de su estrategia para la elección presidencial de 2018.

Cierto, la batalla por la Presidencia ya empezó, pero, como todas las batallas, tiene sus etapas, y el PAN corre el riesgo de arrancar a toda velocidad y desgastarse antes de tiempo.

SEGUNDA

Si alguien dudaba que el presidente norteamericano Donald Trump, por sus objetivos electorales, está más que dispuesto a sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, ayer planteó esa salida como táctica para lograr que el acuerdo se ajuste a sus deseos.

Ayer luego de criticar, oootra vez, al TLCAN, advirtió que posiblemente alcanzaría sus objetivos sí, mientras se negocia la segunda ronda, él notifica a México y Canadá que en seis meses dejará el acuerdo.

Ya no fue un mensaje en redes sociales, es un mensaje directo a los gobiernos mexicano y canadiense. A 10 días que legalmente arranque el proceso de la elección presidencial, sólo cabe esperar tiempos nublados, muy nublados

¿ADIOS?

Se tomó el delegado en Cuauhtémoc Ricardo Monreal unos días para reflexionar. Uno supone que el reclamo hecho ayer a su partido, a Morena, ha sido hecho con la cabeza fría y consciente de las eventuales consecuencias.

Es demasiado experimentado para esperar que su reclamo por la opacidad de la encuesta que declaró “coordinadora de organización” – y virtual candidata a la jefatura de gobierno de Ciudad de México- a Claudia Sheinbaum sea recibida con agrado.

Al exigir autocrítica, Monreal le pone destinatario a su pública expresión de inconformidad. Es como si hubiera querido quemar sus naves, sabedor que la autocrítica no es el fuerte, ni de Morena, ni de su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador.

NOTAS EN REMOLINO

Al recibir, primero a los senadores y luego a los diputados de la bancada de su partido, el Presidente Enrique Peña Nieto sabe que todos, sin excepción, estarán pendientes de cualquier gesto, cualquier señal que les permita saber quién escuchará lo que Spota llamó “palabras mayores” … Ya empezó a saltar el lodo por todas partes. Ahora el senador Miguel Ángel Barbosa, con un ex empleado del Cisen, acusa al ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle de espionaje telefónico. La lista de espiados empieza con el Presidente, luego el Secretario de Gobernación y siguen otras docenas de personas… Ya se hizo el recuento de más de quinientas casillas de la elección de gobernador del Estado de México, el acta y, por ende, los resultados, serán enviados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos lo darán a conocer… Por cierto, el Instituto Nacional Electoral ha decidido que la difusión de mensajes en redes sociales del titular de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong no violó la ley, porque para ello no se utilizaron fondos públicos… Alguien habrá de preguntarle a la relatora de la CIDH que le da seguimiento al caso de los 43 normalistas cuál es su verdadero rol, pues ayer al hablar ante los representantes de los padres de familia les pidió: “no claudiquen en su lucha” …