Empezaron las consultas presidenciales

¿Quién se equivocó? ¿AMLO o Monreal?

Atacar a México, muro distractor de Trump

Se ha difundido sobre una reunión en la que el Presidente Enrique Peña Nieto sentó a cuatro presidenciables con quienes encabezan a uno de los más poderosos consorcios empresariales de la Republica.

Que haya trascendido esta reunión no significa que es la primera, ni la única. Tal parece que el Presidente ha iniciado la ronda de consultas que, siempre, han precedido a la selección del candidato priísta a la Presidencia.

Contrario a lo que dicen las leyendas simplistas, la selección nunca, ni ahora ni en el siglo pasado fue el acto de uno sólo. Siempre se consultó a los grupos de poder, a los de poder económico y a los de poder político.

ERROR

Es posible que, tantos en la opinión publicada, en reflejo de las críticas al método escogido por Morena para escoger a su “coordinadora de organización” - léase candidata a la jefatura de gobierno de Ciudad de México-, tengan razón al decir que fue un error de Andrés Manuel López Obrador.

Al escoger a Claudia Sheinbaum, el tabasqueño dejó con todos los gestos estudiados a Ricardo Monreal, quien olvidó la cercanía de la aún delegada de Tlalpan y, algo le hizo pensar que su palmarés sería determinante.

Quizá, pero la realidad parece apuntar a que, pese a su experiencia y sagacidad, Monreal hizo un mal cálculo y leyó mal las señales de López Obrador, se equivocó, pues, con lo cual él mismo se colocó en una precaria encrucijada.

PANORAMA

Es innegable que el presidente de Estados Unidos Donald Trump pasa por muchas dificultades políticas, algunas generadas por él mismo y su tendencia a la impulsividad y, para mantener la lealtad de su base electoral ha retomado los temas de la campaña.

No ha vacilado pues en trastocar la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, a celebrarse la próxima semana en México. Lamenta que México y Canadá se pongan difíciles y retomó el tema del muro fronterizo y la demanda de que eventualmente México lo pague.

El ánimo con que lleguen los negociadores norteamericanos permitirá averiguar si los tuits de Trump son una distracción electorera, una táctica de negociación o, si de plano hacemos planes para vivir por un buen tiempo sin el TLCAN.

NOTAS EN REMOLINO

Si, como dice el dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya, no quieren un Fiscal General de la República a modo, ¿por qué no descongelan en comisiones la iniciativa presidencial para evitar que sea posible que automáticamente sea posible al Procurador General de la República convertirse en Fiscal? Pregunta que siguen sin responder… El Instituto Nacional Electoral propone un debate para discutir el financiamiento de los partidos. Puede ser interesante, pero ya los tiempos no dan para hacer nada… Erra Agustín Basave, cosa extraña en un hombre tan inteligente, pues la no aprobación de la iniciativa esa de “sin voto no hay dinero” no se logra porque, antes, tiene que ocurrir algo importante: cambiar el artículo constitucional correspondiente. Nada más, pero nada menos… Cuidado. Andrés Manuel López Obrador, al proponer un “acuerdo de paz” para acabar con la violencia, lo equipara con el pacto de Chapultepec que pacificó El Salvador. ¿Con quién se firmaría el acuerdo? ¿Con las bandas criminales de los narcos?... Las ONG que proponen “un cambio de régimen”, del presidencial al parlamentarismo, de facto ya no son organizaciones de la sociedad civil, sino actores de la política nacional…