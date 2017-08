Los destapes de Emilio Gamboa

INE: ¿de qué están hechos?

Morena, no importa el candidato

Hace cuatro décadas, en una gira presidencial por Morelos, el titular de Recursos Hidráulicos Leandro Rovirosa Wade reveló a los reporteros cuatro nombres, entre los cuales, dijo, saldría el candidato presidencial del PRI.

Ayer, en un ejercicio similar, el senador Emilio Gamboa Patrón dio a los reporteros los nombres de los posibles actuales: José Antonio Meade, Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro, lista que dejó abierta, por cierto.

La experiencia y probada astucia política de Gamboa Patrón hace difícil creer que cayó en una celada reporteril o que se fue de la boca. ¿Acaso, como Rovirosa hace 42 años cumplió con una instrucción?

TEMPLE

Hace varios años, el entonces ministro de la Suprema Corte Salvador Aguirre Anguiano al hablar sobre un asunto especialmente polémico dijo: la sociedad averiguará de que estamos hechos.

Ahora, cuando los consejeros del INE anuncian la solicitud de un presupuesto de 25 mil millones de pesos para solventar sus tareas en las elecciones de 2018, nueve mil millones de pesos más que en 2012, verán cómo se les viene el mundo encima.

Hoy, cuando lo políticamente correcto es indignarse hasta el paroxismo por lo que cuestan las elecciones mexicanas, soportar las críticas exigirá temple. Y sabremos de qué están hechos los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

VOTOS

A poco de que se pergeñan estas líneas, dará a conocer Morena los resultados de su encuesta para elegir a quien encabece la disputa por la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Un procedimiento que ha merecido agrias críticas por muy diversas razones, ideológicas, políticas o por fastidiar.

No les falta razón a quienes califican al proceso como “dedazo demoscópico”; pero, en estricto rigor, Morena, como cualquier partido, puede escoger a sus candidatos como mejor le parezca. Eso no importa, lo que importa es lograr atraer los votos de los ciudadanos, los suficientes para ganar.

Quizá Andrés Manuel López Obrador, luego de sus experiencias amargas en dos elecciones presidenciales, como se dijo aquí, decidió proscribir de Morena el tribalismo indisciplinado. ¿Cómo dicen? Cada maestro tiene su librito.

NOTAS EN REMOLINO

Muchos expertos dicen que si fracasan las negociaciones del TLCAN México debe diversificar sus mercados. Bien, pero ¿cuántos tratados comerciales tenemos firmados y no son aprovechados por los empresarios?... Con tanto encono que exige el PAN que no sea Fiscal General de la República el actual titular de la PGR Raúl Cervantes Andrade, valdría que algún reportero les preguntara a las bancadas panistas del Congreso por qué no aprobaron la iniciativa presidencial que les enviaron desde diciembre, la cual propone que no sea automático el pase de la PGR a la Fiscalía… El tribunal electoral federal ordenó el recuento en 556 casillas de la elección del Estado de México… Ah, y de paso, que el PRD ya renueve su dirigencia nacional… La cláusula de confidencialidad sobre las propuestas de cada país en las negociaciones del TLCAN evita que luego se enfrenten acusaciones por las propuestas que les rechazaron. Lo que vale es lo que se firma, se han dicho… La Suprema Corte de Justicia falló que sólo los órganos reguladores pueden decidir sobre temas energéticos, no los jueces. Un blindaje a la reforma… ¿Cuántos años hace que el Departamento de Estado de Estados Unidos hace advertencia a sus ciudadanos de no viajar a ciertas ciudades mexicanas? Muchos. Sí, ahora son más, pero eso nunca ha impedido que los norteamericanos sigan viniendo, como lo prueban las estadísticas…