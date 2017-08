TLC: no sólo Trump le ve fallas

Anaya: sereno, empezó la guerra

Morena: sin disciplina no hay futuro

Aquí se advirtió que con un arrebato el presidente norteamericano Donald Trump alteraría el clima de las negociaciones para modernizar al TLCAN. Ayer, en una catarsis de frustración advirtió que las rondas deben ajustarse a sus objetivos.

Algunos creen que es sólo una táctica de amedrentamiento. Quizá, pero ayer el negociador estadunidense Robert Lighthizer ratificó lo dicho por el inquilino de la Casa Blanca: México y Canadá deben ajustarse a los objetivos norteamericanos.

Quizá sea táctica, pero México debe apurar a quienes se ha encargado de elaborar un plan para enfrentar una eventual salida norteamericana del acuerdo comercial. Y afinarlo, aunque sea para no ser sorprendidos.

MUESTRA

Con beligerancia ha reaccionado el dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya a la información publicada sobre los negocios de sus familiares. Veraz o no, es apenas un esbozo de lo que vendrá en la campaña electoral.

El doctor Leopoldo Gómez escribió sobre “lo que viene”. Lo que viene es algo más que una guerra de lodo, porque, como aclaró ayer Joaquín López Dóriga, el lodo no tiene olor.

Nadie debe decirse escandalizado. Así son las campañas en las democracias, sucias y loderas. Lo saben los políticos y, a quien asuste la sinrazón y mala fe políticas, siga el consejo anglosajón: al que no le guste el calor, que se salga de la cocina.

ERROR

Hasta ahora los procesos de selección de candidatos en Morena han sido un disciplinado ejercicio, porque, como ya se dijo, Andrés Manuel López Obrador, por democrático que sea, sabe del rol que la indisciplina pudo jugar en sus derrotas electorales.

Se decidió que la selección de candidata o candidato a la jefatura de gobierno de Ciudad de México fuera por encuesta. Todo normal; pero algunos de los aspirantes empezaron a agitar excesivamente las aguas.

La dirección de Morena aceptó que los aspirantes se “placearan” en los medios, pero algunos cometieron el error de comportarse, de actuar de tal forma que hasta generaron versiones de ruptura. Un error suponer que podrían presionar al tabasqueño. Ya los caló.

NOTAS EN REMOLINO

Advierte el doctor José Narro que declararse aspirante a la candidatura presidencial cuando el PRI ni siquiera anuncia las reglas es “bordar en el vacío”. Tiene razón el Secretario de Salud. Y también puede ser un salto al vacío… ¿Quién pagó el desplegado para acusar a la UNAM de acoger en un recinto universitario un acto de proselitismo político? Es un golpe bajo y mentiroso, pues tal evento no fue en la UNAM, sino en un salón de una delegación capitalina… Intrigante la decisión de la Cofece en fallar que no afecta la competencia que el gigante telefónico ATT se fusione con Time Warner, consorcio propietario de importantes canales de televisión en Estados Unidos… El gobernador de Morelos Graco Ramírez dice que no presentará denuncia ante la PGR contra el titular de la SCT. Astuto, don Graco, no es lo mismo hablar que tener que probar… Tres gobernadores norteños, entre ellos el de Chihuahua, quieren participar en las negociaciones del TLCAN. Ven el caballo respingar y le avientan el sombrero…