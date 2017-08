TLC: hoy aplica Trump más presión

Una tarea para el próximo gobierno

La estéril y desgastante indignación

Más allá del optimismo de los negociadores del TLC, incluidos los estadunidenses, quienes intentarán acelerar el paso de las rondas y con ello la eventual “modernización” del acuerdo comercial, está la variable Trump.

Ya sabe el mandatario norteamericano la resistencia de mexicanos y canadienses a algunas de las exigencias de los norteamericanos, lo cual podría motivarlo a insistir en que los empleos regresen a Estados Unidos. Con TLC o sin TLC.

Hoy, a pesar de la oposición del alcalde de Phoenix, el Presidente Trump encabeza un mitin de sus más acérrimos partidarios, un escenario tan cercano a la frontera con México puede llevarle a que, con objetivo electoral, sabotee a sus propios negociadores.

TRASCENDER

Justificadamente el gobierno peñista enarbola como regla la reforma educativa, pues de la calidad de la educación básica depende el futuro de las actuales y las futuras generaciones.

Son tareas transexenales, deben trascender a los sucesivos gobiernos, porque sin continuidad, como sugieren algunas narrativas electoreras, se hipoteca el futuro de millones de niños y jóvenes.

A eso, el siguiente gobierno habrá de sumarle el esfuerzo adicional de hacer accesible para todos la educación media superior, un paso que permitiría que México recuperara lo que hace tiempo perdió, ser un país de oportunidades.

FORTALECER

Como se mencionó ayer en este espacio, son muchos los que están indignados – o dicen estar muy indignados-, por el presupuesto asignado por el INE a los gastos de campaña de los partidos políticos.

Más allá de que no tiene precedente, porque es la elección más grande de la historia, está la sospecha perversamente cultivada de que, en las campañas, además de recursos públicos, se filtran recursos privados.

Quizá, pero el financiamiento público es escrutable. Y, si se quieren evitar filtraciones de dinero privado, pues lo más sencillo es aprobar un presupuesto extra para darle al INE un robusto y eficaz aparato de fiscalización. Lo otro, la indignación, es un ejercicio en futilidad.

NOTAS EN REMOLINO

Lo dicho. La participación de senadores como Dolores Padierna en las rondas de conversaciones del TLC no es saludable, sólo crea confusión. Propone que el acuerdo comercial se someta “a consulta popular”. ¿Para eso fue a Washington? ... El dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador ayer dijo en Toluca a los legisladores de su partido que, “quienes no están con Morena, están con la mafia del poder”. ¿Dónde oímos eso?... Los panistas de Ciudad de México andan desesperados por clientela. Ayer se reunieron con los empresarios de la Coparmex capitalina. Prometen incorporar sus propuestas a la plataforma electoral… En algunos tramos de las rutas del transporte ferrocarrilero empiezan a ocurrir frecuentes asaltos para robarse la carga, no alimentos, como ocurría no hace mucho, sino insumos industriales. ¿Será tiempo de ponerles escolta militar, como hace 60 años?... Otro asunto que, tarde o temprano habrá que revisar, si quiere fortalecerse a Pemex será revisar el esquema de la tasa de impuestos que debe pagar… Prueba de cómo se desgarra el tejido social en Estados Unidos es que en Baltimore destruyeron un monumento a Cristóbal Colón, “por racista”, lo cual muestra que la ignorancia no prevalece sólo entre los partidarios de Trump…