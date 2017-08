Partidos: ¿liberalizar financiamiento?

TLCAN: apenas terminó primera ronda

López Obrador no permitirá desorden

Sin explicar que la elección de 2018 es la más grande por el número de posiciones en juego – más de 3 mil-, los cuentachiles lanzan agrias críticas a los casi 6,700 millones de pesos aprobados por el INE para financiar las campañas.

“Es de nuestros impuestos”, gritan desde las ONG los empleados de los poderes económicos, sin decirnos que ese fue el propósito de la enmienda constitucional que decreta que a los partidos se les financie fundamentalmente con recursos públicos.

A nadie le gustan los abusos de los partidos, pero si no financian los recursos públicos las campañas, las financiarán los recursos particulares. Eso no solo traspasaría el control de los candidatos a los que más tienen, también abriría la puerta para los otros dineros: los dineros sucios.

PRESIONES

Como es natural, apenas terminada la primera ronda de negociaciones del TLCAN, los afanes de transparencia lo único que han conseguido es sembrar confusión y facilitar las declaraciones simplistas de los oportunistas que apenas ven un camión y quieren viajar.

Como explicó el senador Ernesto Cordero, hubo más de 20 mesas para discutir otros tantos temas, ahora habrá que recapitular para tener una idea del eventual rumbo y velocidad de las negociaciones.

Mientras los negociadores mantengan la serenidad y no pierdan la perspectiva no importarán los fuegos fatuos de las declaraciones de quienes intentan e intentarán presionarlos.

CONTROL

Este fin de semana se efectuó la encuesta mediante la cual el partido Morena tendrá elementos para decidir quién podrá ser su candidata o candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Viejas inercias han concentrado la atención de la opinión publicada, pero los aspirantes no pueden, no deben equivocarse, pues sería un error que creyeran que tendrán éxito las tácticas disruptivas que utilizaron cuando eran tribu del PRD.

Como se dijo en este espacio la semana pasada, creemos que Andrés Manuel López Obrador fundió Morena para escapar de las mezquinas rencillas tribales que tanto le dañaron. Y, por supuesto, que no aceptará que en la Ciudad de México su partido se vuelva cena de negros.

NOTAS EN REMOLINO

Con el mismo vigor con que se afirmaba que el PRI se fracturaría en la Asamblea Nacional, ahora se asegura que el PAN podría fracturarse en la tarea de elegir a su candidata o candidato presidencial. Veremos… Al Instituto Nacional Electoral le multiplicaron las tareas. Ahora los consejeros buscan cómo atenderlas. Y, en ese empeño, parece que les va como el cohetero… El Secretario de Salud José Narro dijo a mujeres priístas que el gran pendiente del PRI es una reforma social para atender los históricos rezagos de pobreza y desigualdad… Por cierto, informó Liconsa que en Oaxaca se atiende a más de 160,000 personas con la entrega de la leche barata… Ahora resulta que darán conferencia los “independientes” que buscarán candidaturas en la Ciudad de México. Los encabezan Demetrio Sodi y Ricardo Pascoe. Ah, “la independencia” … Los sindicatos automotrices canadienses – but of course- declaran que deben aumentar los salarios en México. Y, de paso, ¿qué tal si se afilian los trabajadores automotrices mexicanos a un sindicato trasnacional del ramo? No dan paso sin huarache… A pesar de las críticas, poco a poco avanza la migración del viejo sistema penal al nuevo y a los juicios orales, explicó el ministro José Ramón Cossío… Quienes ya observan para dónde sopla el viento son René Bejarano y Dolores Padierna. No quieren equivocarse y apostarle a un candidato perdedor. Claro, a menos que eso sea más ventajoso…