Odebrecht: pone a prueba a todos

Napoleón se gana su dorado autoexilio

López Obrador aprovecha experiencias

Ayer acudió el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin a la PGR a conocer lo que contiene el expediente de la averiguación por las denuncias de presuntos sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

Quien esto escribe sólo conoce los reportajes que reproducen acusaciones de ejecutivos de Odebrecht, pero considera sensato esperarse a conocer las evidencias que puedan sustentarse ante un tribunal, desea justicia, no interesados juicios sumarios.

El caso nos pone a prueba a todos, porque si por la opinión publicada y la de grupos políticos ya juzgamos y condenamos a Lozoya, pues mejor erijamos un cadalso en el Zócalo para ejecutar a los condenados por nuestros juicios sumarios.

DESQUITANDO

El autoexiliado líder minero Napoleón Gómez Urrutia lanza duros ataques desde Canadá, ataques contra las prácticas laborales de las compañías mineras, pero sólo de las mineras mexicanas.

No toca a las canadienses, a cuyos intereses ha procurado servir y de paso vincularse con los sindicatos mineros trasnacionales, con la esperanza de que en las negociaciones del TLCAN surge la posibilidad de que esos sindicatos controlen a todos los mineros de México.

Así no sólo se habrá ganado la protección que durante años le ha otorgado Canadá, pues ya le dieron ciudadanía, sino que también podría hacer realidad su sueño de ser el único líder minero en México, claro, con el aval de los sindicatos mineros trasnacionales.

DISCIPLINA

Uno de los rasgos distintivos de Andrés Manuel López Obrador son sus congénitos instintos políticos y una admirable capacidad para aprender de los fracasos, aún de aquellos que no reconoce como tales.

Así, luego de sus dos experiencias en campañas por la Presidencia y de tener que lidiar con la indisciplina y rencillas entre las tribus del PRD, optó por el camino difícil, pero que para él ha sido más seguro, fundar su propio partido.

En poco tiempo ha logrado Morena grandes avances. Claro, por el natural carisma de su líder, pero también porque gracias a la disciplina impuesta por López Obrador ha conseguido construir una estructura más sólida, sin luchas tribales.

NOTAS EN REMOLINO

Mi solidaridad personal y profesional con Héctor de Maulón, cuya impecable tarea periodística le ha llevado a ser blanco, otra vez, de amenazas de muerte… Ahora proponen que los gobernadores estén en las negociaciones del TLCAN. A este paso hará falta algún centro de convenciones para alojar a todos los mexicanos que quieren ser actores de la “modernización” del acuerdo comercial… El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones Gabriel Contreras, ayer, al explicar lo que haría la institución luego del fallo de la Suprema Corte sobre la interconexión dio un dato que escapó a su entrevistador. Dijo que entre los competidores del preponderante en telefonía sí se cobran por la interconexión. ¿Será?... En Puebla, han revelado los medios electrónicos, que al propietario de una empresa le puso la norteamericana OFAC en la lista de propiedades del narcotraficante Raúl Flores Hernández. El empresario poblano se llama también Raúl Flores Hernández. Uno se pregunta si Hacienda no verifica la información norteamericana. Si lo hubiera hecho habría comprobado que es un homónimo y no le hubiera congelado sus cuentas ni amenazado con confiscarle todo lo ganado con tanto trabajo… Nada nuevo que los hampones de la oaxaqueña sección 22 amenacen con no abrir escuelas. Son enemigos de Oaxaca y de los niños oaxaqueños…