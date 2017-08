TLCAN: cadenas de producción

Fractura social por violencia verbal?

¿Serán apresuradas candidaturas presidenciales?

Ni los negociadores mexicanos ni canadienses se sorprendieron de la dureza del discurso del representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer al iniciarse las rondas de negociaciones para modernizar el TLCAN.

Si el discurso norteamericano no se modifica en las pláticas, se corre un riesgo inaceptable para México y Canadá, el eventual trastorno – y hasta ruptura- de las cadenas de producción en los tres países firmantes del acuerdo comercial.

Hay opciones, pero, en palabras del Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, un negociador no debe ser optimista, debe ser realistas y, eso sí, negociar con actitud positiva. Bien, hasta que un tuit rompa el encanto.

FRACTURA

Concentrada en criticar el “racismo” del Presidente norteamericano Donald Trump, la opinión pública ha eludido revisar los preocupantes acontecimientos en Estados Unidos, una sociedad desarrollada que se acerca a paso veloz al ritmo de ruptura social.

La violencia verbal del discurso de Trump ha permitido inaceptables manifestaciones del lado oscuro de la Unión Americana, revivido los rencores de clase, pero, peor aún, amenaza con reabrir las heridas de su guerra civil de hace siglo y medio.

Aquí, con las campañas por la Presidencia en marcha, deberíamos estar atentos a que los discursos electoreros no vayan a provocar una fractura social, una fractura que no se repararía en muchas décadas.

VOLATILIDAD

Las pláticas del TLCAN, los problemas políticos en la Unión Americana, con la Casa Blanca como centro de conflicto y los conflictos internacionales agravados por la ineptitud, no dan certidumbre sobre las circunstancias a enfrentar cuando haya candidatos a la Presidencia.

Salvo Morena, quien tiene resuelto el tema, las demás fuerzas políticas irán tocando de oído, intentando adivinar las circunstancias en que podrán lanzar sus candidatos presidenciales para ser competitivos en 2018.

Ciertamente habrá volatilidad, escenarios cambiantes, lo cual podría obligar a las fuerzas políticas a no posponer demasiado sus postulaciones, para no correr el riesgo de que la realidad los rebase.

NOTAS EN REMOLINO

El próximo fin de semana efectuará Morena la encuesta que le permita escoger candidata o candidato a la jefatura de gobierno de Ciudad de México… Hay quienes “cucan” a Ricardo Monreal para que si no es favorecido por la encuesta de su partido busque ser postulado por otra fuerza política. Veremos… Al Instituto Nacional Electoral se le acumulan las impugnaciones – suman ya 274- por sus reglas que prohíben anunciarse en redes sociales, constriñen apariciones en spots y crean grandes restricciones a la aparición en eventos públicos de funcionarios públicos que aspiren a un puesto de elección popular… Hoy, cuando comparezca ante la PGR el ex director de Pemex Emilio Lozoya averiguará si la autoridad tiene pruebas que lo vinculen con las cuentas en las cuales dicen directivos de la brasileña Odebrecht depositaron presuntos sobornos… Vaya brete en que mete el gobierno de Estados Unidos a México y otras naciones latinoamericanas a quienes pide que rompan relaciones con el gobierno de Corea del Norte. Si los escuchan, les chiflarán, si no, les chiflarán… La Suprema Corte de Justicia decidió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea quien fije en los próximos meses las tarifas de interconexión telefónica…