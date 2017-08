TLCAN: apenas las primeras escaramuzas

Nuevos gobernadores y poderes judiciales

Política social, alivia, no soluciona pobreza

Quienes han participado en negociaciones de contratos colectivos de trabajo saben que las primeras reuniones son para plantear las aspiraciones de las partes, algo así como una carta a los Reyes Magos.

Algo así será la primera reunión para renegociar el TLCAN que hoy empieza en Washington, se plantean muchos temas, entre los cuales están los que realmente interesan a las partes.

Días malos y días buenos prometió el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, conviene que acá en México así lo aceptemos y no estemos con la manía de tomarle el pulso a las negociaciones cada media hora. Esto apenas empieza. Paciencia.

CONTROL

La alternancia en los gobiernos estatales es, dicen, un signo de la buena salud de la democracia mexicana, pero los nuevos gobernadores tienen en común una preocupante tendencia a controlar a todas las instituciones.

Es natural que luego de elecciones muy competidas procuren hacerse del control del gobierno estatal, del Poder Ejecutivo y, claro, tener influencia dominante en el Legislativo.

Sin embargo, los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, con el pretexto de la corrupción de sus antecesores, han procurado desmantelar a los poderes judiciales y los han integrado con personas a modo. Y luego hablan de autoritarismo.

TONTERÍA

La celebración del 25 aniversario de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social ha sido pretexto para criticar acremente la política social, con el argumento falaz de que no ha solucionado la pobreza.

Quienes eso afirman saben que es una tontería esperar que una política social, por intensa y eficaz que sea va a solucionar nuestros lastres históricos de desigualdad y pobreza.

Eso lo solucionan, primero, la educación eficiente y eficaz, segundo, la generación de empleos en una economía en crecimiento permanente, crecimiento que en México necesita ser de cuando menos 5 por ciento anual. Nada menos, pero nada más.

NOTAS EN REMOLINO

El próximo viernes estará en Cuba el canciller Luis Videgaray. Se dice que abordará los temas de interés común en las relaciones con el gobierno de la isla. Quizá, sólo quizá, se reconozca que Cuba puede ser factor para solucionar más y mejor la crisis venezolana… Aclaró el jefe de gobierno de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera que luego de rendir su informe, el 17 de septiembre, decidirá cuándo deja el puesto para buscar una candidatura presidencial. Claro, si es que lo deja… La PGR ha citado al ex director de Pemex Emilio Lozoya en calidad de imputado por el caso Odebrecht. Por ahora no tiene la PGR copias legalmente certificadas de las declaraciones que lo imputan, así que no esperan nada sensacional… Los perredistas debieran escuchar a su dirigente nacional Alejandra Barrales. Ahora es el peor momento para que el PRD inicie una pelea por la dirigencia del partido… Muchos consignan escandalizados que el INE presupuesta 6,788 millones de pesos para gastos de los partidos en la campaña de 2018. ¿Por qué se escandalizan, si eso se entrega de acuerdo a la ley? No nos gusta, pues cambiemos la ley… No quitan el dedo funcionarios del gobierno de Ciudad de México en su propósito de apoderarse de los terrenos del aeropuerto, una vez que se inaugure el nuevo. Los desarrolladores salivan desde ahora…