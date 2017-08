Usos y costumbres, ¿del PRI?

Muy raro el caso Odebrecht

Sin instituciones, el autoritarismo

“La Costumbre del Poder”, tituló Luis Spota a su trilogía, imagen agria de lo que fue el sistema político mexicano. En ese marco, a muchos se les llena la boca para descalificar a la Asamblea Nacional del PRI como ejemplo de “usos y costumbres priístas”.

Así se enlista la disciplina, el controlado debate de los temas y, por supuesto, la selección de los candidatos, sobre todo, de los candidatos a la Presidencia. Pero hasta los más agrios críticos juegan a ponerle rostro a aquello que Spota llamó “el retrato hablado”.

De alguna manera, uno no puede menos que preguntarse si los criticados usos y costumbres priístas no son reflejo de una idiosincrasia nacional, la cual reflejan hasta a las más lúcidas mentes de los analistas.

ODEBRECHT

El Caso Oberdrecht y los sobornos pródigamente repartidos en Brasil y muchas otras naciones ha sido detonante para el enfrentamiento ideológico político entre los grupos de poder brasileños.

Quien esto escribe confiesa no saber quiénes pudieron ser tentados por los sobornos brasileños. Es tema para la PGR, sí, pero la fiscalía brasileña que tiene la película completa no aporta la información necesaria.

Desde que México rechazó dar carpetazo, como quería Odebrecht, mediante un pago compensatorio, la Fiscalía de Brasil hace curioso tortuguismo para dar la información necesaria. Como dice el genial Gil Gamés: todo es muy raro.

REGRESO

Ayer en la Conferencia Integridad Electoral en América Latina el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral José Córdova Vianello advirtió que la crisis de credibilidad en la democracia desafía la estabilidad de los sistemas democráticos.

Explicó cuánto se ha avanzado en los pasados 25 años, pero aclaró que han sido insuficientes para satisfacer expectativas de justicia social y disminución de la desigualdad. Hizo una advertencia que pareció mensaje.

“Atacar a los árbitros electorales como estrategia de los contendientes sólo agrava el descrédito institucional, debilita la institucionalidad democrática y siembra el terreno para el regreso de un pasado autoritario”.

NOTAS EN REMOLINO

Hoy posiblemente la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la eventual inconstitucionalidad de algunos artículos de la Constitución de Ciudad de México. Critican a los ministros, como si quisieran que el texto constitucional capitalino no se ajustara a la Constitución General de la República. Posición inaceptable, por supuesto… Han empezado en el INE las evaluaciones de los 252 aspirantes a ocupar posiciones en los organismos electorales de 18 entidades de la República… No nos confundamos, la OFAC, el organismo que tundIó al futbolista Rafael Márquez, no tiene que probar nada, pues sólo enlista e incaute bienes de extranjeros. No toca a los ciudadanos norteamericanos. Se violaría el debido proceso… El Partido Encuentro Social no se queda atrás. Ya organiza un foro para discutir el nuevo sistema penal acusatorio… Algunos se escandalizarán, por supuesto, porque Alfredo del Mazo asistió con su familia a misa en la Basílica de Guadalupe. Son polvos decimonónicos… Como habitante de la delegación Álvaro Obregón rechazo que Morena postule como candidata a delegado a quien sería una advenediza en esta demarcación, a Layda Sansores… No contento con el problemón que armó al apropiarse de la programación de la radiodifusora Opus 102, el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, “el bronco”, ahora se opone a que el INE supervise los spots en la nueva programación…