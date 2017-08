No usen a jueces como pretexto

Desencanto por Asamblea priísta

Fuero: regularlo, no eliminarlo

Pidió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar a que se haga un diagnóstico minucioso que permita consolidar al nuevo sistema de justicia penal y su objetivo garantista.

“El problema de inseguridad no puede ser utilizado como pretexto para exigir a los jueces hacer su labor sin respetar los derechos de los imputados y de las víctimas, pues este es un mandato constitucional”, dijo.

Rechazó que sea tarea del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país. Y fue categórico al afirmar que su labor es juzgar conforme a los derechos reconocidos en la Constitución. Y sentenció: “… esa labor no la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica”.

DESENCANTO

Aunque la Asamblea Nacional del PRI termina mañana, ya se perciben entre los analistas y especialistas un cierto desencanto porque, a pesar de que en las mesas temáticas se discutieron temas polémicos, los grupos priístas apenas se arañaron.

Como se dijo en este espacio, el anhelo de muchos era que, especialmente la mesa de Campeche, se volviera un sangriento circo romano para complacer a los críticos, y resultó sólo una discusión intensa, acalorada y apasionada.

Si todo sigue igual para mañana, habrá indignación de analistas y especialistas que al parecer considera que una discusión que no termina en pleito y hasta en fractura es verdaderamente algo antidemocrático.

REGULARLO

Aún está en el aire si los priístas aprueban mañana la eliminación del fuero, lo cual podría forzar a otros partidos a hacer lo mismo y, en consecuencia, a traducir esa propuesta en ley cuando el Congreso regrese a sesionar.

Quien esto escribe es partidario de regular el fuero, para evitar abusos, flexibilizar ese reglamento para que nadie se escude en el fuero para cometer delitos, pero considera un riesgo su eliminación.

El fuero equivale a la inmunidad parlamentaria que impide que los legisladores sean víctimas de persecución política o acusaciones falsas. Nadie puede jurar que eso no ocurrirá, cuando vemos cómo en casos recientes “democráticos” gobernadores se han hecho del control del poder judicial de sus entidades.

NOTAS EN REMOLINO

De la mesa temática de estatutos priístas salió una propuesta a decidir mañana por la Asamblea. No es asunto menor, pues se trata de quien es legislador plurinominal no pueda buscar otra candidatura plurinominal. Bien podría aprobarse, pues sería una concesión menor… Ya dijo el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo que en las rondas de la negociación del TLCAN no será sacrificado ningún sector de la economía… La Comisión Federal de Competencia Económica ahora tendrá que defender en tribunales sus decisiones sobre asignación de posiciones aeroportuarias, dada las demandas ya presentadas por las asociaciones sindicales de pilotos y sobrecargos… Anuncia Liconsa que más de 200 mil mexicanos indígenas son beneficiarios del programa de distribución de leche barata, vital para combatir la desnutrición… El Banco de México decidió no aumentar las tasas, a pesar de las presiones de los especuladores, a causa del aumento reciente de la inflación… Alguien debería explicar de dónde salen los recursos para traer más de ocho mil campesinos a marchar y plantarse varios días en la Ciudad de México. Eso cuesta, y cuesta mucho. ¿quién los financia?...