Reacciones a la charla Peña Nieto-Trump

Entra el INAI en terrenos pantanosos

PRI: ¿Coyuntural la elección del candidato?

No sorprenden las negativas reacciones de políticos de la oposición a la publicada transcripción de la charla del 27 del pasado enero entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario norteamericano Donald Trump.

Tampoco los despropósitos de la cofradía “Peña no sabe nadar”, pero si la de personajes que, aún en la oposición, se han caracterizado por dejar que prevalezca la serena sensatez por encima de los perjuicios y la inquina ideológicos.

Es el caso de Agustín Basave, ex dirigente nacional del PRD. Él tiene experiencia diplomática, la cual lo familiariza con la cautela en las charlas entre Jefes de Estado. Sabe que nada más peligroso que un arrebato emocional, pues las consecuencias las sufriría toda una Nación.

EXTRALIMITADO

Alguien –anónimo, por supuesto- pidió a la PGR le informara sobre cuántas propiedades le han detectado al ex gobernador veracruzano Javier Duarte, cuántas cuentas bancarias y en qué bancos, así como las empresas con las que estaría asociado.

La PGR negó la información, porque es una averiguación en curso; pero los consejeros del INAI dictaminan que debe entregar una versión publicable, lo cual permite concluir que los consejeros se extralimitan.

Ah, pero también podría ser que esa información la requiera la defensa de Javier Duarte para conocer cuánto sabe la PGR. Y, ya entrados en gastos, si se entrega la información, pues alegar la violación del debido proceso.

COYUNTURAL

Coinciden las opiniones en que, aunque, como dice el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza, las mesas temáticas y la Asamblea Nacional del próximo 12 de agosto son para acordar la plataforma con que irán a la elección de 2018, es innegable que se empezará a decidir la candidatura presidencial.

Las circunstancias, según los especialistas en los asuntos de la política y los siempre presentes analistas, no son muy propicias para el PRI, sea por la ventaja que lleva Morena o por el rechazo en las encuestas.

Así, como siempre ha sido, no es improbable que el candidato presidencial que dentro de unos meses postule el PRI sea el resultado de una decisión de acuerdo a las circunstancias, coyuntural, pues.

NOTAS EN REMOLINO

Se afirma que el ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones estará en la mesa temática de Zapopán, Jalisco, la cual abordará el tema de “visión de futuro”. Como sea, se equivocan quienes creen que “cucando” a Manlio lo van a echar a pelear con el jefe natural del partido. No es por ahí… En Chile, el dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador habló de que buscará en 2018 un cambio de gobierno, lo cual es natural, pues de eso se trata la elección. Lo que no queda muy claro es que quiso decir cuando habló que también quiere “un cambio de régimen” … Vaya ideas que se manejan en quienes en el PAN están encargados de armar su plataforma. Sugieren alejarse de su imagen conservadora, de centro, pues y proponen armar una propuesta innovadora y ¿disruptiva?... Cuando habla el INE de que en las 155 mil casillas para la elección de 2018 y de más de un millón de ciudadanos convocados a participar en la recepción y conteo de los votos, es cuando se desploman las barbaridades de “fraude electoral” … La destitución de mandos policíacos en Tláhuac muestra que va en serio el propósito del gobierno de CDMX de barrer la casa… Ricardo Monreal recibE respaldo del PT en su pretensión de ser candidato a gobernar la capital de la República. Cuidado, recuerde que en Morena hay quien, sin titubear, les puede decir: ¡no se hagan bolas!...