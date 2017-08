CNOP: propuestas que son desafío

Venezuela: los intereses mexicanos

Canadá decidió jugar, ya, la carta china

En la mesa de Programa de Acción a celebrarse en Toluca la CNOP se dispone a presentar propuestas que podrían ser un reto, pero también un instrumento para ser más competitivos en la elección del año próximo.

Entre ellas, si se aprueban, está la reducción del financiamiento a partido, la eliminación del fuero a todos los cargos de elección y la exigencia a los gobiernos para abrirse al escrutinio ciudadano y a comprometerse con la rendición de cuentas.

Faltará que la Asamblea del 12 de agosto las acepte. Si así fuera, serán un desafío para los priístas que gobiernan y para quienes aspiren a gobernar. Un verdadero reto para los usos y costumbres de tantos.

INTERESES

Desde las bancadas panistas, como se consignó ayer en este espacio, se escuchan las demandas para que el gobierno de México adopte una actitud más enérgica con el gobierno de Nicolás Maduro.

Es una visión parroquial de las relaciones internacionales de un país como México, pues el gobierno tiene la obligación de proteger los intereses mexicanos, de hacer lo que hacen todas las democracias: arropar a las empresas mexicanas en Venezuela.

Quisieran que el gobierno de México sólo defendiera la democracia en las naciones con que tiene relación. En ese caso, las relaciones serían limitadas. México sólo hace lo que en geopolítica se llama cuidar sus intereses. Lo demás es choro.

CARTA

El gobierno canadiense, aunque suscriptor del TLCAN, junto con México, tiene intereses que no siempre coinciden con los mexicanos. Por eso Trudeau antes de las negociaciones del 16 de agosto, negocia un acuerdo en el siempre delicado tema de sus exportaciones de madera.

Además, ha decidido jugar, de una buena vez, la carta de China y sostiene pláticas con Beijing para fortalecer los vínculos financieros y comerciales con la potencia asiática, con lo cual se defenderá en Washington.

Claro, Canadá tiene en este momento una ventaja sobre México. Ellos saben que para defenderse de eventuales agresiones por la vía aérea, los canadienses forman parte vital de la defensa del territorio estadunidense, desde hace más de medio siglo.

NOTAS EN REMOLINO

Todavía hay quejas por el reciente acuerdo azucarero con Estados Unidos. No entienden que no conseguir el acuerdo insertaría un innecesario conflicto en la modernización del TLCAN, el cual abarca a muchos sectores, no sólo al azucarero… Vaya con el senador chihuahuense Patricio Martínez. Se anota entre los priístas rebeldes y hasta amaga con emigrar a Morena. ¿Acaso ganó las candidaturas a gobernador y la de senador mediante elección abierta? Conste, es pregunta… Niega Martí Batres haberse marginado de la carrera por la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Bien, pero dice que se resolverá por encuesta. Ah, pero que la encuesta la hará la “comisión de encuestas” del partido. O sea, confirma la hipótesis de “las palabras mayores”, publicada aquí ayer… Los panistas, dicen, ya empezaron a preparar lo que será su plataforma electoral para la elección de 2018… Al reanudarse los trabajos de la Suprema Corte de Justicia, su presidente Luis María Aguilar anuncia que darán prioridad a las impugnaciones a leyes electorales, para no complicar el proceso… Las consultas que atiende el INAI para averiguar antecedentes y finanzas de campaña de los candidatos perredistas en el Estado de México puede hacerlo caer en la trampa de meterse en pugnas electorales…