Morena: “palabras mayores” para CDMX

PAN: quieren diplomacia de arrebatos

La compleja renovación de los taxis

Entusiasmados por las encuestas que le dan ventaja a Morena en las elecciones de jefe de gobierno de Ciudad de México, los aspirantes a la candidatura “morenista” intentan alcanzar el consenso sobre quién abanderará la campaña en la Capital de la República.

Tienen prisa, porque, antes de irse a su viaje internacional, su dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador les fijó un plazo para el consenso, si no, les dijo, la candidatura se resolverá mediante una encuesta.

De pronto Martí Batres parece marginarse y dejar solos a Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Quizá porque sabe la inutilidad de tanto brinco, si al final “las palabras mayores” – quién es el candidato-, las dirá el señor López Obrador. Faltaba más.

OPORTUNISMO

La bancada panista en la Cámara de Diputados, encabezada por el anayista Marko Cortés, exige al gobierno de México que, en consonancia con su rechazo al referéndum venezolano del pasado domingo, expulse a la embajadora venezolana en México.

Es, por supuesto, una pose, un gesto espectacular, porque si esa va a ser la tesis que sostiene el Partido Acción Nacional como base para una política exterior, poco tardaría México en estar en pleito con casi todo el mundo.

Las relaciones entre las naciones, aún en momentos difíciles y en medio de grandes desacuerdos, no pueden conducirse a base de arrebatos. La declaración, insistimos, no es sino oportunismo electorero.

RENOVACIÓN

Ha reconocido el jefe de gobierno de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera lo complejo que ha resultado renovar el parque vehicular de taxis que dan servicio en la capital, por más que se quiere reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera capitalina.

Cambiar vehículos de motores de gasolina a otras alternativas más amigables, suena, por supuesto, como una gran idea, la cual muchos funcionarios y muchos ambientalistas consideran la mejor para la ciudad.

El problema es que los vehículos híbridos o eléctricos, cuestan mucho, muchísimo dinero. Y el principal obstáculo, lo ha reconocido el doctor Mancera, es contar con financiamiento al alcance de quienes fueran a reemplazar sus taxis. Ah, la realidad.

NOTAS EN REMOLINO

En un foro que analizará las alianzas y los gobiernos de coalición participarán Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Mancera y Gustavo Madero. Así muestra Manlio que siempre hay manera de tener presencia pública. Y, claro, tender puentes… La ex candidata a la gubernatura mexiquense Delfina Gómez anuncia que impugnará los resultados de la elección del pasado 4 de junio. Ahora no alega fraude, sino “la calidad de la elección” … Previsor, Pemex ajusta los machotes de convenios para explotar conjuntamente sus yacimientos en el Golfo de México. El ajuste es para maximizar la rentabilidad para la empresa petrolera nacional… Fake news, eso de la llamada del Presidente Peña Nieto a Donald Trump… Ya advirtió el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo que, si los productores e intermediarios mantienen las alzas al precio del aguacate, se recurrirá a selectivas importaciones para estabilizarlo. Es que a veces no se miden… Si ya los “morenistas” los llamaron “demagogos que nunca cumplen sus promesas”, ¿con quién se aliaría Movimiento Ciudadano para la próxima campaña? A pesar del peso del alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, no le alcanza para una campaña nacional…