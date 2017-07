AMLO: confiado, se decide a viajar

INE: “micromanagement” electoral

PEMEX: las prestaciones laborales

Para ratificar la confianza que tiene en que “a la tercera es la vencida”, el dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador hará una gira por tres países latinoamericanos: Chile, Ecuador y El Salvador.

Ha escogido bien, pues los tres países tienen gobiernos de izquierda, con sus matices, en los cuales intentará encontrar respaldo, en el eventual caso de que el año próximo, ahora sí, gane la Presidencia de México.

Así, pese a las dudas de tantos, López Obrador buscará identificarse con los gobiernos de izquierda, lo cual está bien, en tanto esa izquierda sea democrática, como la socialdemocracia chilena.

MICROMANAGEMENT

En los manuales de administración siempre ha sido motivo de discusión el llamado “micromanagement”, o sea, cuando alguien en posición de dirección se ocupa demasiado de los detalles y delega poco. Es bueno en ciertos casos, pero quién sabe si en los asuntos públicos lo sea.

Así, tenemos al Instituto Nacional Electoral empeñado en reglamentar hasta los más pequeños detalles de las campañas electorales. Deben fiscalizar los gastos, claro, pero parece exagerado hasta exigir cuentas por eventos que cancela un candidato.

Quizá desde que la reforma cargó con tantas responsabilidades al INE debió preverse la disposición de más personal para las tareas de fiscalización, porque para las campañas de 2018, en términos coloquiales, manos les va a faltar a los consejeros.

CAMBIO

Cuando, aunque fue temporalmente, Pemex empezó a vivir la bonanza petrolera de los años setenta, sus utilidades se multiplicaron. Alguien recordó que la obligación del reparto de utilidades haría que el sindicato se llevara la tajada del león. Y, primero, se gravó fiscalmente a Pemex.

Para compensar, se aumentaron considerablemente las prestaciones de los empleados y los miembros del sindicato. En esos tiempos, era lo aconsejable, pues por altas que fueran nunca alcanzarían los montos de un reparto de utilidades.

La realidad de Pemex ha cambiado, y mucho, quizá, poco a poco, hay que revisar las prestaciones sindicales, pero no puede ser un proceso brusco, como tantos ayatolas quieren, pues saldría más caro el caldo que las albóndigas.

NOTAS EN REMOLINO

Los dirigentes de Morena en Ciudad de México, a pesar de que disputan por las posiciones, buscarán ir a la elección del año próximo en unidad. Hablan de consenso para la candidatura a la jefatura de gobierno. Si no, pues por encuesta, dicen. Será en agosto. Como sea, a nadie se le olvida que hay un voto de calidad… Por cierto, quien ya se plegó a las líneas declarativas de Morena es el senador Miguel Barbosa. Un día sí, y otro también, declara de acuerdo a la línea del partido… Tal parece que para los santones de la moral pública es pecado que una ex funcionaria asista a eventos oficiales. Critican a Ximena Puente, la ex titular del INAI, por “su cercanía con el gobierno”. Eso es fomentar las divisiones en la sociedad… Los normalistas y los profesores de la sección 22 reciben atención mediática por sus exigencias, pero nadie observa la actitud de hampones que asumen para maltratar a los habitantes de la ciudad de Oaxaca, por lo visto es políticamente incorrecto criticarlos… Vaya con Jaime Rodríguez Calderón “el bronco”. Cerró una radiodifusora cultural en Nuevo León para transformarla en transmisora de música “popular” y, claro, de los mensajes de su gobierno. Para eso nos gustaba…