TLCAN: México no enseña sus cartas

¿Pondrá Morena filtros para candidaturas?

¿Qué quieren hacer con las pensiones?

Han sido muchas las voces que quieren que, como el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, México haga públicos sus objetivos en las negociaciones del TLCAN.

Sin rodeos, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, les dijo a los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso que eso no va a pasar.

Guajardo es un experimentado negociador, conoce los entretelones del TLCAN. Y sabe que no hay que enseñar las cartas, aunque lo cierto es que México si tiene una raya roja que no cruzará, pero no avisarán el golpe.

COLADOS

Sólo un viajero interestelar puede ignorar que el único candidato seguro a la Presidencia es Andrés Manuel López Obrador. Eso está resuelto en Morena, pero para las elecciones del año próximo tendrán que designar a poco más de 3 mil candidatos, el número de posiciones que estarán en juego.

Hasta ahora, Morena no ha sido precisamente cuidadoso en esas designaciones, como lo muestra el delegado de Tláhuac Rigoberto Salgado a quien ha tenido que defender López Obrador con el peregrino argumento que es víctima de guerra sucia.

¿Cómo evitar que se cuelen en las candidaturas otros Rigoberto Salgado? ¿Cuál será el sistema para verificar los antecedentes de quienes quieran ser candidatos? No basta jurar fidelidad.

CARGA

En la edición de ayer en El Economista se reveló el monto de la enorme carga financiera que representan las pensiones para el ISSSTE, el instituto de seguridad social de los servidores públicos. Casi el 70 por ciento de sus ingresos.

El dato lo revela la Secretaría de Hacienda. Uno supone que no sólo para informar, sino que muestran un problema para el cual ya han empezado a cocinar alguna propuesta para resolverlo.

Quizá, como tantos expertos dicen, el tema de pensiones requiere de atención. Sólo que cada vez que hacen estos anuncios parece que les incomoda pagar pensiones para quienes se jubilan del servicio público. Mal asunto.

NOTAS EN REMOLINO

La mejor noticia de ayer para México fue la decisión de los senadores republicanos de no aprobar ningún impuesto fronterizo a las importaciones, entre ellas a las importaciones de México… Que el PAN se oponga en el Congreso a la ley de seguridad interior es, de alguna manera, una traición a los militares, pues ellos, los panistas, fueron quienes los lanzaron hace ya una década a combatir al crimen… Como ya se dijo en el espacio de López Dóriga, quitar los candados de los estatutos priístas no es traje a la medida de nadie. Por ahora sólo abre la baraja… A propósito de la Asamblea Nacional a celebrarse el próximo agosto. Ocurre algo muy curioso, sin tener un rol en la organización, la figura de Manlio Fabio Beltrones está en la mente de muchos, más de los que se cree… Una exageración delirante del senador Alejandro Encinas que reclame la actuación de los marinos contra el narcomenudeo en Tláhuac y diga que no puede intervenir en “asuntos internos de Ciudad de México”. ¿Cuánto abandonó el pacto federal la capital de la República?... Un dato cultural. Escaparon tres reos del área de alta seguridad de una prisión del sur de California. Hasta subieron a redes sociales su escapatoria. Allá nadie exige cortar cabezas de funcionarios…