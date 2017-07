Otra estrategia de seguridad, ¿cuál?

Asamblea: gran carga sobre la CNOP

México: ¿muy chico el andamiaje institucional?

Se multiplican las voces que afirman que las estadísticas del INEGI sobre delitos prueban que ha fracasado la estrategia de seguridad empleada para combatir a las bandas del crimen organizado y no organizado.

Quizá tengan razón los expertos, pero a la realidad se le confronta con políticas públicas y hasta ahora los críticos no ofrecen una estrategia distinta que sea viable, realista.

Quizá, como dicen, la legalización de las drogas sería alternativa, pero ¿cómo enfrentar la multiplicación de secuestros, extorsiones y asaltos que seguirían? ¿Y las consecuencias geopolíticas? Ante la realidad no valen fantasías.

CONSENSOS

Se cambiaron las fechas para las mesas temáticas, previas a la Asamblea Nacional del PRI, muestra de la titánica tarea que significa evitar que se convierta en una cena de negros y haya los mínimos consensos.

Es la CNOP la organización más numerosa del PRI. Y hay indicios que se ha encargado a su dirigente Arturo Zamora la tarea de tender los necesarios puentes con los grupos más vociferantes.

Mucho depende de quienes encabecen las mesas temáticas y cuán dispuestos estén los hoy disidentes a reconocer la urgencia de unidad. Como sea, hay material suficiente para construir los puentes que atemperen ambiciones.

PENDIENTES

Ha dicho Federico Reyes Heroles que el andamiaje institucional parece empezar a quedarle chico a la Nación, una Nación que, pese a los críticos, ha evolucionado considerablemente en los pasados 20 años.

Plantea muchos pendientes, los cuales dependerán de los políticos, porque las decisiones, aún las más técnicas, son asunto de política, sin la cual sería imposible trazar un nuevo rumbo para la República.

Dura encomienda, pues en tiempos electorales no todos coinciden en cuáles son los temas urgentes. Lamentablemente muchos quieren revivir un pasado que no tiene cabida en la realidad nacional e internacional del siglo 21.

NOTAS EN REMOLINO

El dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza acusó de desaseo al Instituto Nacional Electoral. Utilizó un término habitual de un gran político, su tocayo Olivares Santana, aunque no creo que esté familiarizado con la figura de quien fuera un espléndido Secretario de Gobernación… El titular de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos recordó ayer que los militares están al margen de la vida política y sólo cumplen fielmente con su deber… El rector de la UNAM Enrique Graue se disculpó ante los legisladores de la Comisión Permanente, pero les planteó la necesidad de aumentar el presupuesto de la universidad… En palabras de una amiga, Martha Anaya, la gema de la semana es del gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, “el bronco”: la inseguridad es asunto de percepción. Ooooo… Sin que su dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador haya dicho una palabra, los líderes “morenistas” en la Ciudad de México han salido a defender al delegado en Tláhuac Rigoberto Salgado, a quien le estallaron las omisiones en materia de seguridad… Algunos diputados de Movimiento Ciudadano abusan de la frivolidad. Ahora solicitan juicio político a los jueces federales que conceden amparos a algunos ex gobernadores acusados por corrupción. ¿Saben que los amparos son suspensiones provisionales, las cuales no se le niegan a nadie?