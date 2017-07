TLCAN: Canadá ya pintó su raya

Anular elecciones contradice a votantes

Todos quieren un cambio, ¿a dónde?

Desde que se iniciaron las pláticas del TLCAN, hace ya 27 años, Brian Mulroney, ex primer ministro, advirtió a Trudeau, el padre del actual ministro canadiense, que no cediera, que insistiera en evitar que las cortes estadounidenses resolvieran eventuales controversias comerciales.

Ese fue el artículo 19, que creó paneles binacionales. Ayer, el gobierno de Canadá “filtró” al diario “Globe and Mail” la información que, si los negociadores de Estados Unidos insisten en eliminarlo, Canadá se levantará de la mesa de negociaciones.

Así, los canadienses, extraoficialmente, pintan una raya roja que no cruzarán. Algunos quisieran que México dijera cuál es la suya. Lo mejor será que, como ahora, no la revelen. Eso también es parte del “art of the deal”.

COAHUILA

Saben los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no pasará mucho tiempo para que el conflicto poselectoral y los rebases de gastos de campaña en la elección de gobernador de Coahuila llegue a sus escritorios, con la petición de anular los comicios.

Ya dijo el magistrado José Luis Vargas que están conscientes de que nada puede ser más frontal que ir en contra de la voluntad de los votantes, pues eso significa la anulación de una elección. Ese es el dilema que enfrentará el tribunal electoral federal.

Tendrán que resolverlo los magistrados, no a partir de la corrección política, sino a partir de revisar las razones de las impugnaciones y evaluar los elementos tomados en cuenta por el INE para decidir que hubo rebase de gastos. Así pues, la bola está en la cancha del tribunal.

PROPUESTAS

Todas las fuerzas políticas, tanto de izquierda como de centro derecha, aducen en sus narrativas electorales que quieren un cambio, proponen el cambio, pero no explican bien a bien en qué consiste el cambio.

Para unos, el cambio significa simplemente cambio de partido en el gobierno, para otros el cambio de régimen, como si la elección de 2018 se tratara solamente de, como dicen, sacar al PRI de Los Pinos.

Quizá cuando ya estén los candidatos en campaña por la Presidencia alguien se ocupará de qué se trata el cambio qué proponen, sobre todo, cuál es el rumbo que proponen y en qué beneficia a los potenciales votantes.

NOTAS EN REMOLINO

Con su habitual e inteligente lucidez, Federico Reyes Heroles nos recuerda la falacia de que durante un siglo en México nada se ha transformado. Ojalá y hubiera más pensadores que, si bien están a favor de atender los graves problemas nacionales, no pretenden descalificar lo que se ha hecho… Es cierto que el PRI tendrá que resolver varios dilemas antes de postular su candidato presidencial, pero es un despropósito presentar la decisión entre blanco o negro, como si en la vida y la política no existieran los matices grises… Hay quienes suponen que el incluir el tema laboral en las negociaciones del TLCAN se podrá empezar a cerrar la brecha entre los salarios de Estados Unidos y los de México. Es posible, pero no puede ser generalizado, porque entonces tendríamos el problema que Trump no quiere ver: la automatización… Interesante la decisión del gobierno mexiquense para que quienes gozan de libertad condicional porten un brazalete electrónico… Afortunadamente el artefacto que estalló en la puerta del edificio de la Conferencia del Episcopado Mexicano fue, como en todos los casos, uno rudimentario que dejó pocos daños materiales…