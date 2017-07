Inevitable, la política, al hablar del TLC

¿Cuauhtémoc al frente del Frente?

¿Ilusorio tener políticas transexenales?

Se empiezan a alinear los equipos gubernamentales y los del sector privado para las negociaciones del 16 de agosto para “modernizar” el TLCAN. Mientras, se lanzan declaraciones que apenas son escaramuzas iniciales.

Así debe interpretarse lo dicho por personalidades del sector empresarial que recomiendan que las pláticas en Washington por el TLCAN “no se politicen”. Vana ilusión.

El TLCAN es un acuerdo comercial, pero al involucrar un complejo entramado de intereses de sectores muy diversos de las economías mexicana, norteamericana y canadiense, es ineludible que la negociación involucre factores políticos.

NUEVAMENTE

Algunos, como quien esto escribe, nos desconcertamos al escuchar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en conferencia de prensa con personalidades que, a diferencia del ingeniero, suelen hacer propuestas poco realistas.

El desconcierto fue por la propuesta de disolver, a menos de un año de la elección presidencial y a dos meses que empiece legalmente el proceso, al Instituto Nacional Electoral.

Quizá tal actitud la explique lo dicho por Silvano Aureoles, gobernador michoacano, quien considera al ingeniero Cárdenas la persona idónea para encabezar un frente amplio de izquierda. ¿De verdad el ingeniero hará un tercer intento?

BORRÓN

En El Economista se cita a expertos que recomiendan que el plan de generalizar la enseñanza de inglés en el sistema educativo sea un programa transexenal. Eso debería ocurrir con todas las políticas públicas, no sólo con esta.

Todas, al cambio de sexenio, por supuesto que deben revisarse, evaluarse, desechan lo que no funciona y conservar las bondades de las políticas públicas. Trascender los avatares sexenales.

Ese, claro es el ideal. Desafortunadamente, esa no es a regla. Más en estos tiempos tan democráticos que hacen que los nuevos gobiernos lleguen a cambiar todo, a reinventar a la República cada sexenio.

NOTAS EN REMOLINO

Critican los sospechosos de siempre al presidente de la mesa directiva del Senado por defender al INE. Pretenden ignorar que de la permanencia del actual consejo del instituto depende en buena parte la estabilidad para la campaña y la elección que renueva los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación… La ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, bien aconsejada, ha iniciado una serie de marchas y plantones. Dice reclamar el resultado de la elección del 4 de junio, pero en realidad sólo se placea para buscar una senaduría… Quizá haya fundamento para la detención del ex vocero del gobierno de Querétaro durante la gestión de José Calzada; pero tal acción tiene un tufillo político que hasta acá llega… Hábiles maniobras del Partido Verde parecen obedecer a un plan bien diseñado con miras al rol que desempeñará en la elección presidencial… Cuatro meses y el gobierno de Chihuahua no tiene idea de cómo resolver el asesinato de la periodista Miroslava Breach… Dice el senador Miguel Barbosa, hoy de Morena, que las carpetas de investigación del caso de Javier Duarte están mal integradas. ¿Ya las leería todos?... Los padres del niño británico Charlie Gard, quien padece enfermedad incurable, ya no se oponen a que se le quite el soporte de vida. Ojalá y emplearan un método más humano que el de la lenta y mortal deshidratación…