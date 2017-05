TLC: hoja de ruta, la prioridad

Conago: ¿culpa del sistema penal?

Colmex-UNAM: caminos viables

Mientras el canciller Luis Videgaray coincide con la gente de Trump de que las pláticas del TLC deben concluir antes de las elecciones de 2018, el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo se presentó como el policía malo.

Guajardo insistió que las charlas preliminares con Washington sean para fijar una ruta para las negociaciones, que se negocia y que no, para darle un orden.

Saben Videgaray y Guajardo que serán negociaciones difíciles, por la circunstancia política en Washington. Por eso afirman que las pláticas semejarán una montaña rusa. Ojalá estén preparados.

RESPONSABILIDAD

Los gobernadores de la Conago, bajo la presidencia de Miguel Ángel Mancera, abordan los temas de seguridad, y dicen que mucha de la impunidad es por el nuevo sistema de justicia penal.

Quizá, pues un año de funcionamiento ha permitido detectar deficiencias del sistema, las cuales, evidentemente deben corregirse, porque también ellos tienen culpa en eso.

Si hay exoneraciones por violaciones al debido proceso, también se debe a que los gobiernos estatales y locales no han capacitado a su aparato de procuración de justicia acorde a las exigencias del nuevo sistema. Hay negligencias.

PROPUESTAS

Han acordado el Colegio de México y la UNAM elaborar estudios sobre los grandes problemas de México, con diagnósticos realistas, sin sesgos ideológicos, pero también con la propuesta de políticas públicas que los atiendan.

Estudios similares se realizaron hace más de treinta años y en ellos se propusieron políticas públicas que de alguna manera los gobiernos pusieron en práctica, pero las circunstancias son radicalmente distintas, lo cual hace pertinentes estos estudios.

Tienen el valor del rigor científico, propio de los profesionales de dos grandes instituciones, en las que se agrupan a los mejores en todas las especialidades, garantía de propuestas con sentido común. Después de todo el sentido común es el menos común de los sentidos.

NOTAS EN REMOLINO

Insiste el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera que decidirá para 2018 a partir de un proyecto de nación, no sólo por intereses de partido… Ahora propone el IMCO que el control de las negociaciones del TLC se entregue a los sectores productivos. No, pues sí… Lo que es el sesgo de la información. Ayer se dijo que un empresario, cercano a Fox, se sumó la campaña de la señora Delfina Gómez en el Estado de México. Sí, pero resulta que se trata de Alfonso Romo, quien encabeza el grupo que prepara proyecto de gobierno para Andrés Manuel López Obrador… A los partidarios de la segunda vuelta en elección presidencial les vendría bien releer a Diego Valadez. Hace una buena relación de sus pros y contras… Es aceptable formar un frente amplio contra el PRI, pero formar uno contra López Obrador, ¡qué horror!... La calentura del 18 es contagiosa. Dijo Enrique de la Madrid aL decir que no se descarta… A Francisco Vega, gobernador panista de Baja California le hicieron paro magisterial por no pagarles a jubilados y aguinaldos atrasados…