Conago: ¿asume su responsabilidad?

CCE: ¿Salario mínimo? no todavía

Mani pulite, ¿una solución para México?

Anunció el Presidente Peña Nieto medidas que permitan proteger a periodistas y activistas de la violencia criminal, medidas federales, que deberán coordinarse desde la Conago para que cada gobernador haga su parte.

Esto último lo aclaró el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera quien convocó a los gobernadores a aplicar en sus Estados las medidas y, claro, asumir sus responsabilidades.

Ya veremos si los gobernadores las asumen o si, como ahora, mantienen comodina la práctica de dejarle a la Federación la responsabilidad de atender la seguridad que, en estricto derecho, debe ser responsabilidad de cada mandatario.

ESPEREN

Hubo reuniones del titular de la Secretaría del Trabajo con las autoridades de la Ciudad de México para discutir la posibilidad de que se haga realidad un aumento al salario mínimo.

Como ha sido bandera de las autoridades capitalinas, algunos se entusiasmaron y creyeron que la posibilidad bien podría ser probabilidad en los próximos meses. Ayer hubo una mala noticia.

El Consejo Coordinador Empresarial, aunque reconoce la necesidad del aumento, advierte que para poderlo hacer realidad habrá que esperar a que la inflación vuelva a bajar a 3 por ciento. No, pues sí.

LIMPIEZA

Como estamos en tiempo electoral, todo tema se politiza. Y no faltan quienes proponen que se enfrente en México a la delincuencia organizada con una operación a la italiana “mani pulite”, manos limpias, que, afirman, resolvió la corrupción provocada por las bandas criminales.

Suena bien, pero habrá que tener cuidado y no idealizar aquella saga italiana que, según el dicho campirano, tuvo arranque de caballo fino y acabó como jamelgo, pues si bien logró romper complicidades criminales con amplios sectores de la sociedad italiana, no resolvió bien a bien lo de la corrupción.

Basta echarle una ojeada a popular, moderna y realista serie italiana “Comisario Montalbano” para ver cómo, aunque perseguidas la corrupción y la criminalidad, no han dejado de ser parte de la vida cotidiana.

NOTAS EN REMOLINO

Dicen las noticias que Estados Unidos propondrá en el renegociado TLCAN una cláusula que prevenga la manipulación cambiaria. Conste, la propuesta no es de la gente de Donald Trump, la hace un legislador del Partido Demócrata. Prueba de que son iguales… No sorprende la nueva beligerancia de la rijosa sección 22 de la oaxaqueña CNTE, pues ya les ofreció Andrés Manuel López Obrador que anulará la reforma educativa… Lo que faltaba en el Partido Acción Nacional. Ahora salta como aspirante a la candidatura presidencial el ex canciller Luis Ernesto Derbez con el discurso de que “hay que democratizar al PAN”. Éramos muchos… Advierte la gente de BBVA Bancomer que la inflación empezará a bajar hasta 2018. No dijo si por la mañana o por la tarde… Don Alejandro Martí se solidarizó con el soldado que presuntamente disparó sobre un criminal… La actriz Kate del Castillo está colgada de las lámparas, porque un tribunal colegiado echó abajo el amparo solicitado contra la PGR…