Iguala: ¿quieren una historia sin fin?

Huecos en la ley contra huachicoleros

Ciro: pregunta clave para candidatos

Lúcidas inteligencias se aferran a la versión de un presunto informe de un ex visitador de la PGR que alega tortura a los detenidos por el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala y, obviamente, concluyen, echa por tierra la “verdad histórica”.

Ni los “expertos” de la CIDH encontraron pruebas de tortura, pero la difusión de ese presunto informe alienta, oootra vez, las más delirantes versiones sobre la tragedia. Y recordamos un relato del doctor Manuel Velasco Suárez, respuesta a su opinión sobre el levantamiento zapatista en 1994.

“En la selva vimos un animal parecido a un lobo. Preparé mi rifle, pero mis hijos me dijeron: “Papá, no mates al lobo, porque se acaba el cuento”. Uno se pregunta si de eso de trata. De hacer una historia sin fin de la terrible tragedia de Iguala.

HUECOS

Todo mundo pierde el sueño por el aumento de la actividad de las bandas criminales de “huachicoleros”, los ladrones de combustible que, impunemente, causan grandes pérdidas a Pemex y un peligroso desgarramiento del tejido social en tantas comunidades.

Curioso, ayer pasó casi inadvertida lo dicho por el titular de la SHCP José Antonio Meade, quien explicó que huecos en la ley impiden procesar a muchos ladrones de combustible, a menos que sean atrapados infraganti.

Mientras coordinan esfuerzos, el gabinete presidencial haría bien en explicarles a los senadores esos huecos. Y, de paso, urgirlos a taparlos,

Ciro: pregunta clave para candidatos

La experiencia de casi 20 años en campaña y centenares de entrevistas, facilita al dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador enfrentar las entrevistas duras, hasta preguntas duras como las hechas por Ciro Gómez Leyva. Es clara su capacidad.

Sin embargo, Ciro le hizo una pregunta que puso en dificultades al tabasqueño y seguro candidato presidencial: “Si ganas la Presidencia, el dos de diciembre de 2018, ¿qué harás para detener el robo de combustible en los ductos de Pemex?”

López Obrador citó lugares comunes de su discurso cotidiano, y su fe en que, al tomar posesión, automáticamente cederá la violencia de las bandas criminales en la Republica y que convocará a los mexicanos a vivir en paz, deja la impresión que, por ahora no tiene idea clara de cómo parar la violencia.

NOTAS EN REMOLINO

Durante la entrevista con Joaquín López Dóriga en Telefórmula, el jefe de gobierno de la ciudad de México Miguel Ángel Mancera ya no dejó ninguna duda que buscará ser candidato a la Presidencia de la República. Vamos, lanzó su espada en prenda. Ahora hay que ir por ella… Por cierto, en la Conago los gobernadores se disponen a elaborar una propuesta para, dicen, hacerle ajustes al nuevo sistema de justicia penal… Curioso, ahora que tantos citan un análisis de Washington sobre la violencia en México, valdría la pena reflexionar si acaso siempre tuvo razón el ex presidente Felipe Calderón cuando habló de “guerra al crimen organizado” … Por cierto, de pena ajena que algunos, sin investigar, insistan en lanzar insinuaciones perversas sobre las fiestas de cumpleaños del ex presidente mientras fue inquilino de Los Pinos… El INAI ya padece el problema de tantas instituciones. Cualquier elección interna, aunque sea rutinaria, se convierte en motivo de discordia. ¿Quiénes se interesan en promoverla?...