Quienes ven con realismo las negociaciones para renovar el TLC, concluyen, como temía el Secretario de Comercio norteamericano Wilbur Ross, se traslaparán con la campaña por la Presidencia de México.

Si terminan a principios de 2018, nada pasará, nos dice el Consejo Nacional Agropecuario. “Allá el Congreso no discute nada polémico en año de elecciones y, en 2018 se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Así, pues, aunque se firmara el TLC renovado, “reloaded”, allá lo votaría el Congreso hasta 2019. Para entonces, en México habrá nuevo Presidente y nuevo Congreso. ¿Lo aprobarán?

PAN: más competidores por la candidatura

Quizá el panismo quiere demostrar la vitalidad interna en la competencia por las candidaturas, aunque a veces, según los estatutos, el CEN los designe directamente.

Es una de las lecturas a la aspiración del senador Juan Carlos Romero Hicks para ser candidato presidencial del PAN, aunque algunos digan que se quiere congestionar el campo de aspirantes, para desviar la atención de las personales aspiraciones anayista.

Otros creen que sus 18 años de panista, su experiencia de gobierno, como funcionario y legislador, así como su carácter conciliador podría convertirlo en la opción B del PAN, si la contienda interna amenazara las posibilidades ganar en 2018.

Segunda Vuelta: lo que callan sus promotores

Por supuesto que ya es muy tarde para que el Congreso, por ahora en receso, aprobara una reforma constitucional de gran calado, como sería la que estableciera la

segunda vuelta en las elecciones presidenciales de México. Y quizá es afortunado que así sea.

Muchas y destacadas personalidades aprovechan las elecciones francesas para mostrarnos como la segunda vuelta electoral puede resolver la atomización de elecciones con demasiados candidatos.

La mayoría de los mexicanos desconocemos los detalles de la democracia de la quinta República francesa. Uno sería que Francia fue a la segunda vuelta electoral, pero sin que todavía haya elegido al Congreso o al Parlamento, lo que hará que Macrón empiece a gobernar con un gabinete provisional.

NOTAS EN REMOLINO

En la entrevista con Joaquín López Dóriga, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong nos reveló que gobernadores y alcaldes han sido omisos en cumplir sus responsabilidades de seguridad… A quien le fue bien ayer fue al senador Armando Ríos Pitter, pues a la vez que Jorge Castañeda anunció que ya no buscará una candidatura independiente y postuló al guerrerense… Agustín Basave, inteligente, con su cultura democristiana, analiza la violencia, pero no ofrece recetas realistas para contenerla… La Suprema Corte de Justicia aprobó que, en casos de delitos graves, como homicidio, delincuencia organizada, si es constitucional que los jueces decretan prisión preventiva a menores de 18 años por un plazo de cinco meses… Que Tatiana Clouthier se incorpora a las filas de Morena no es una pérdida para el Partido Acción Nacional, pues lo dejó hace doce años, en 2005… Hasta en el Congreso de Jalisco se “atoró” la iniciativa que reduciría las prerrogativas para los partidos. Ah la realidad…