PAN: ¿habrá cacería de brujas?

Los oxidados candados del PRI

Huachicoleros: ¿otro dilema?

La “filtración” de la confrontación de Juan José Rodríguez Prats con el ex presidente Felipe Calderón durante la reunión del Consejo Nacional del PAN es usada como pretexto para iniciar una cacería en el PAN. Quieren saber quién la filtró.

Sí, muchos dirán que es obvio quien ganó con la filtración, pero hay que cumplir con las formalidades de indignarse porque se filtró el audio de una discusión interna e iniciar una investigación.

Claro, el CEN del PAN no puede evitar que haya especulaciones que asignan responsabilidad a gente de Rafael Moreno Valle. Astuto, sin duda, Ricardo Anaya, un solo incidente lo utiliza para deshacerse de sus dos adversarios.

DISCIPLINA

Afirman los rumorólogos que la asamblea nacional del PRI el próximo agosto tiene la finalidad de eliminar los candados que exigen un mínimo de años de militancia a quienes aspiren a ser candidatos presidenciales.

Cierto, los candados han incomodado siempre a los priístas más, digamos progresistas, pero también han sido un ejercicio de libertad de los militantes, a quienes algunos califican de dóciles, al confundir la disciplina.

Pese a la disciplina, la militancia impuso los candados, aún con Presidentes de la Presidencia priístas. Mal asunto si los quitan sin antes convencer a los cuadros más veteranos, opinan allá en el llano...

ARROPARLOS

Ah, los corazones sangrantes, los cuales se multiplican en épocas de campaña electoral y hace tiempo que la campaña por la Presidencia está en marcha. Algunos dicen que falta mucho. No es tanto, sólo catorce meses.

Eso ha llevado a los sospechosos de siempre a justificar las acciones de las bandas criminales que roban combustible, especialmente en áreas de Puebla, y, claro a absolver a las comunidades por su evidente complicidad.

Los llamados “huachicoleros” con sus acciones violentas que han causado ya varias muertes, incluidas las de militares, pronto serán arropados por las ONG de derechos humanos, cuya actuación sólo refuerza entre los ciudadanos de a pie que su rol es defender delincuentes.

NOTAS EN REMOLINO

Vidulfo Rosales, el “abogado” representante de los familiares de los normalistas asesinados en Iguala, con sus despropósitos muestra su verdadero objetivo: que no termine la investigación. Y uno recuerdo lo dicho por un ex gobernador chiapaneco cuando, en 1994, se le preguntó su opinión sobre el “levantamiento” del EZLN. Respondió: “… recuerden, no maten al lobo, porque se acaba el cuento” … Con todo respeto a don Andrés Manuel López Obrador, ¿de verdad cree que para acabar con la violencia de los ladrones de combustible basta convocarlos a ya no disparar? … Quien parece no entender es Alejandro Sánchez Camacho, perredista que sugiere a su partido establecer mesas de diálogo con los dirigentes de Morena. ¿No lee los recordatorios familiares que le mandan diariamente al PRD?... Hay muchos que afirman que la justicia mexicana no es expedita. ¿Qué dirá Joaquín Guzmán Loera, “el chapo”, al enterarse que su juicio en Nueva York podría iniciarse hasta abril de 2018?... Una pena que el senador Miguel Barbosa ahora sea vocero oficioso, no oficial, de Morena… ¡Pobres de nuestros diputados! Ahora hasta un funcionario de la ONU los regaña por no aprobar una iniciativa de ley. Y eso que el señor ni mexicanos es…