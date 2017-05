Rencillas pueden descarrilar al PAN

TLC: elecciones y rencillas en la Casa Blanca

Sobran aspirantes al oficialismo sindical

Nadie puede sorprenderse por la, llamémosla intensidad, de las discusiones en el Consejo Nacional del PAN el pasado fin de semana. Los panistas así son, aunque a veces sus discusiones parecen revelar una inconsciente tendencia al suicidio.

Casi siempre se reconcilian, pero hoy es distinto, pues los protagonistas de la cuasi confrontación son el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya, y el ex presidente Felipe Calderón.

La causa del pleito son las aspiraciones presidenciales de Anaya y las de la esposa del ex presidente. Veremos si las ambiciones personales no echan a la basura una buena posibilidad de recuperar la Presidencia. No sería la primera vez, ni tampoco la última.

EXTREMO

En entrevista ha subrayado el Secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross que sí, que, si las negociaciones del TLC con México y Canadá se traslapan con las elecciones presidenciales mexicanas, se complicaría negociar.

Pero también nos recordó que el señor Peter Navarro es asesor de la Casa Blanca y que el señor Navarro será uno de tres protagonistas de las negociaciones. Los otros dos son el representante comercial de Estados Unidos y el propio señor Ross.

Así, a la complicación propia de estas negociaciones, se le suman los desencuentros en el equipo de Trump y la sinrazón y mala fe de las elecciones presidenciales. Como platicar en medio de un huracán.

MARCHA

El lenguaje político marcó a las centrales obreras del pasado sexenio como sindicalismo oficial, al cual se le han colgado los pecados cometidos y hasta los no cometidos. Total, esto ya cambió.

Ni los sindicatos son ya tan poderosos, ni tampoco las disidencias son la suma de las virtudes cívicas y políticas. Bastaría un repaso al historial de todas las organizaciones sindicales y activistas que ayer marcharon.

Nada que ver con otras conmemoraciones del Primero de Mayo. Las marchas de ayer sumaron tantas causas que bien podrían ser descritas como la olla de tamales: de dulce, de chile y de manteca.

NOTAS EN REMOLINO

Bien dice Juan Bustillos. Tenemos tres ex presidentes en campaña. Los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, uno en la televisión y el otro en la campaña de su esposa. Y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, cuya figura ha mitificado Andrés Manuel López Obrador al designarlo como “jefe de la mafia del poder”. Casi como para que el ex mandatario comparta con el tabasqueño las regalías de su libro más reciente… Por cierto, el tabasqueño ya comprometió a su candidata, a la candidata de Morena Delfina Gómez a que, si gana, hará reuniones mañaneras con su gabinete y mañaneras conferencias… En Nuevo León dijeron que las acusaciones de la fiscalía del gobierno estatal contra ex funcionarios de la administración pasada son por razones políticas y mediáticas. Conste, lo dijo el coordinador de la bancada panista en el congreso estatal, Alberto Salinas… Casi nadie mencionó que varios centenares de ciudadanos marcharon la semana pasada en una “marcha en defensa de la vida”, contra el aborto, pues…