¿Aranceles a EU? ¿Cest la guerre?

EU: como loros a toallazos

Chapingo, ¿saben lo que dicen?

Anuncia el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo que, luego del fallo favorable a México por el añejo tema del atún, el gobierno federal evalúa a qué productos norteamericanos que importamos se les aplicaría un arancel adicional.

No sería la primera vez que esto ocurre, pero lo cierto es que no vivimos tiempos normales, ni es un gobierno normal el encabezado por Donald Trump, quien está que no cree en nadie cuando de comercio internacional se trata.

Si como algunos creen, los bandazos declarativos de Washington son simple tácticas, vamos un blof, pues habrá que evaluar si este es el mejor momento para intentar averiguarlo.

ATARANTADOS

Aunque haya sido táctica de ablandamiento de los duros de la Casa Blanca, Navarro y Bannon, al filtrar la información de que se evaluaba un decreto para salirse del TLCAN contribuyeron a sacudir a la paridad.

Quizá porque, como dicen, el inquilino de la Casa Blanca tiene problemas con su agenda doméstica, al enfrentar las realidades de gobernar en una democracia con división de poderes.

Eso, afirman, le ha hecho voltear otra vez hacia su blanco favorito: el Nafta. Pues será, pero lo cierto es que con sus arrebatos la Casa Blanca trae como loro a toallazos al peso y, claro, a los mexicanos.

OLVIDO

La Universidad de Chapingo en algún momento produjo algunos de los mejores especialistas y técnicos agrícolas que contribuyeron a mejorar la producción del campo mexicano y con ello la vida de la gente que vive de la agricultura.

Sin embargo, de un tiempo a la fecha pareciera dejar la técnica por el activismo políticos. Es su derecho, pero hay que tomar con un grano de sal algunas de sus propuestas, como esa de que se saque el sector agrícola de cualquier acuerdo comercial.

Y uno se pregunta si ya olvidaron las lecciones que ha dejado la experiencia de que, sin acuerdo comercial de por medio, los gobiernos imponen las condiciones más absurdas con tal de bloquear importaciones de otros países.

NOTAS EN REMOLINO

Estados Unidos no tiene una reforma fiscal desde 1986, cuando la decretó Ronald Reagan. La diferencia entre aquella y la ahora propuesta por Donald Trump, es que Reagan hizo grandes rebajas de impuestos, pero las compensó anulando deducciones… A los catastrofistas les tranquilizará lo dicho por los banqueros de México. Explican que el 75 por ciento de los créditos personales están contratados a tasa fija… El presidente de la Conferencia Episcopal dijo a los obispos mexicanos tener en cuenta que el escenario nacional, tan difícil, es también su escenario… La candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez, afirma tener documento que prueban que no fueron ilegales los descuentos en nómina a trabajadores del municipio de Texcoco… Ya presentó América Móvil al IFT su plan para dividir a Telmex… Ganó el gobernador de Chihuahua Javier Corral una importante batalla. Logró que renunciara el auditor del Estado Ignacio Rodríguez, a quien había nombrado el Congreso y el mandatario vetó…