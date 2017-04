Escándalo: ya hay víctima propiciatoria

Para que se crean de las cortes texanas

¿Y si Trump logra encarecer la droga?

Es un despropósito afirmar que para Andrés Manuel López Obrador el video escándalo de su ex candidata Eva Cadena es un daño letal para la imagen del dirigente y candidato presidencial de Morena.

Aunque es evidente que el video escándalo lo tomó por sorpresa, otra vez demuestra sus rápidos reflejos y, oh, paradoja, haiga sido como haiga sido, saldrá de esto, en el peor de los cados, con una leve abolladura.

Con la lealtad que, reconozcámoslo, muchos políticos envidiarían, la señora Eva Cadena ha dado la cara a los medios y, a juzgar por sus declaraciones, está dispuesta a ser la víctima propiciatoria de este affaire.

BIENES

Anuncia la corte federal de San Antonio, Texas, que desde 2014 presentó una demanda para decomisar cuatro casas, dos lotes baldíos y una propiedad comercial que, presuntamente, adquirió el ex gobernador de Aguascalientes Armando Reynoso Femat.

Aunque en México los tribunales apenas sentenciaron a Reynoso Femat a dos años y meses de prisión, con agudo ojo capitalista, los fiscales federales de San Antonio decidieron que las propiedades detectadas hace casi cuatro años, eran mal habidas.

O sea, ya estaban listos para quedarse con los recursos que, presuntamente, obtuvo ilícitamente el ex mandatario. O sea, que de eso se tratan los casos de los fiscales texanos, de quedarse con dinero y propiedades.

REALIDAD

Alguna vez, gente vinculada a la DEA, me dijo que el combate al narcotráfico era asunto muy delicado, no sólo para ellos, sino para los gobiernos de las grandes ciudades norteamericanas.

Reducir drásticamente el ingreso de drogas al mercado norteamericano, haría que el precio aumentara tanto que aumentaría exponencialmente el índice de criminalidad, pues los adictos harán lo que sea para tener con que comprarlas.

Ya se verá si la dureza del gobierno de Trump se mantiene o la realidad lo hará ser tan flexible como lo han sido los presidentes norteamericanos desde hace casi cuatro décadas.

NOTAS EN REMOLINO

Para que vea usted lo que son las cosas. El inquilino de la Casa Blanca ha decretado tarifas arancelarias para la madera canadiense y revisará el comercio de leche con Canadá. Allá los canadienses que se creyeron que el pleito era solo con México… Ayer, en conferencia magistral, el senador Alejandro Encinas hizo una afirmación congruente: en México a la izquierda le han impedido llegar al poder mediante fraudes electorales. Congruente, claro, con lo que ha sido y lo que es… Quizá sería sensato aprovechar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari en enviar mensajes a los factores de poder norteamericanos que todavía no saben bien a bien a donde va su gobierno… Tres semanas, no más, es lo que tienen la SEP y el SNTE para negociar el nuevo contrato colectivo de trabajo y, claro, el nuevo salario magisterial… Un error semántico, quizá, el del senador Miguel Barbosa. Pidió más energía en las averiguaciones sobre desaparecidos. Bien, pero dio como ejemplo el de dos personas secuestradas que nunca aparecieron… Ya tiene el Senado la propuesta de los 18 magistrados para cubrir las vacantes que como dicen los militares, harán operativo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una pieza más del sistema anticorrupción…