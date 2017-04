Anticorrupción: ¿mascarada?

Reelección de pluris, otro pendiente

INAI: alguien hágalos aterrizar

Los ciudadanos de a pie estamos hartos con la corrupción y exigimos combatirla, lo cual ha llevado a la sociedad a una encrucijada, en la cual confluyen los intereses partidistas, los de sector, los proyectos ideológicos y hasta los prejuicios.

Si no designan los senadores el fiscal anticorrupción, fortalecerán la percepción de que ni a los políticos de todos los partidos, ni a las ONG ni a los sectores de la academia, tan activos, en realidad les interesa combatir la corrupción.

Les interesa posponer las decisiones claves para poner en marcha al sistema, para que el tema sea central en la elección de 2018. Mientras, a los ciudadanos de a pie nos quieren hacer partícipes de lo que parece ser una gran mascarada.

REELECCIÓN

A partir de 2018, podrán ser reelegidos los legisladores federales y locales. Eso dice la reforma constitucional, pero todavía no se deciden las reglas para determinar cómo sería dicha reelección.

Y algo muy importante, ¿podrán ser reelegidos los legisladores plurinominales? Es pregunta cuya respuesta es vital, pues los legisladores por mayoría representan a los votantes de su distrito que votaron por ellos, pero ¿los plurinominales, a quién?

Antes de que haya reglamento para la reelección legislativa habrá que responderla, si no, lo que pareciera un logro democrático se puede convertir en una pesadilla de la cual todos querremos despertar, sin lograrlo.

DESINFORMADOS

Los comisionados del Instituto Nacional para el Acceso a la Información, el INAI, a veces parecen perder el rumbo y exigirle lo imposible a las dependencias gubernamentales.

No es una crítica gratuita, pues en este espacio pensamos que los ciudadanos debemos tener acceso a toda la información de los tres niveles de gobierno, salvo aquellas que involucren datos personales, reservados o a la seguridad nacional.

Pero hay que ser realista. El INAI exige a la SEP entregar información detallada de acoso sexual de maestros, detallada por Estado, por localidad. Alguien, por caridad, informe a los comisionados que la educación fue descentralizada hace más de 20 años.

NOTAS EN REMOLINO

Se le enredó al inquilino de la Casa Blanca la aprobación del presupuesto, lo suficiente como para que dentro de una semana cierre el gobierno federal. Ni tardo ni perezoso, en su gobierno de inmediato revivieron aquello de que México les pague el muro. A este paso tendremos todos que ir al siquiatra, este nos va a volver locos… ¿Quién le sugirió a la senadora Cristina Díaz que se elimine el requisito para que los pilotos de las aerolíneas mexicanas sean mexicanos por nacimiento? ¿De qué se trata?... Al parecer ya se abrió la puerta a la actividad del “fracking”, sistema que extrae hidrocarburos inyectando agua a presión en los yacimientos subterráneos. ¿De verdad ya evaluó el gobierno los daños a los mantos acuíferos que abastecen a la población? Da la impresión que no, que no evaluaron los daños… Lo que son las cosas, en su alma mater, Harvard, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari dio una conferencia. Obviamente habló de la situación actual, pero también lanzó duras críticas al ex presidente Ernesto Zedillo, seguro que Zedillo perdió el sueño…