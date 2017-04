Cofece: más cautela en comunicación

CDMX: tiempo de parar los abusos

Saldo inesperado de la primavera árabe

Nadie puede oponerse a que la Comisión Federal de Competencia Económica abra una investigación para averiguar si en el mercado de bonos gubernamentales de México han ocurrido casos de manipulación o de colusión.

Recordemos que hasta en la orgullosa City de Londres se detectó manipulación de las tasas por instituciones financieras, de presunta irreprochable reputación. La Cofece está obligada a proteger a los inversionistas mexicanos, claro.

Sin embargo, la Cofece deben ser muy cautelosa, sólo hacer pública información confirmada por sus investigaciones y evitar filtraciones parciales. Recuerden que en el mercado de bonos gubernamentales están los fondos de retiro de los mexicanos, una mala información causaría un desastre.

ABUSOS

Se afirma que el plan de desarrollo urbano de la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México está siendo revisado por la consejería jurídica del gobierno de la ciudad, lo cual es una noticia esperanzadora.

Resulta que, con maniobras en los reglamentos, los funcionarios delegacionales han autorizado la construcción de grandes edificios de condominios en la zona aledaña a la Avenida Camino al Desierto de los Leones.

La consejería jurídica decidirá, pero quizá concluya que si hace falta más vivienda. El problema en la delegación Álvaro Obregón – como en otras- es que se deja aumentar la densidad poblacional, pero con las mismas vialidades.

SALDO

Todavía los corazones demócratas de muchos de los analistas y politólogos mexicanos laten más aprisa cuando se habla de la primavera árabe, aquel movimiento ocurrido en 2011, cuando en varias naciones del Medio Oriente hubo manifestaciones populares y levantamientos contra los gobiernos.

Se decía entonces, que por fin llegaría la democracia a las naciones del Medio Oriente, gobernadas autoritaria o dictatorialmente por tantas décadas. Libia fue uno de esos países. El levantamiento derrocó al dictador Ghaddafi, pero también hundió a Libia en el caos y la guerra civil.

A Libia no sólo no llegó la democracia, al contrario, el caos ha tenido uno de los peores saldos: en algunas zonas de Libia central han renacido los mercados de esclavos, Ojo, no el tráfico de personas, el tráfico de esclavos.

NOTAS EN REMOLINO

Suena bien la petición de la Secretaria de Turismo a la Secretaria de Relaciones Exteriores flexibilizar el sistema de visas para que haya más visitantes extranjeros, pero tengan cuidado, no vayan a abrir una puerta a que, a través de México, lleguen a Estados Unidos personas indeseables. Saldría más caro el caldo que las albóndigas… Llegó al Senado la ley que sanciona los retrasos de las aerolíneas. Debe prevalecer la sensatez, pues se trata de una regulación necesaria, no de llevar a la quiebra a las aerolíneas mexicanas… Jura Graco Ramírez que no tiene nada contra Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo creerle a quien llevó su pleito con el obispo de Cuernavaca hasta la oficina del Nuncio Apostólico?... A propósito de la Cofece. Ayer, el Senado ratificó a Alejandro Faya Rodríguez para ocupar la vacante en esa comisión… Era lógico, la iniciativa para reducir el financiamiento público no sólo dormirá el sueño de los justos, dormirá el sueño eterno…