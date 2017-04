Gobernadores, primera llamada, primera

EU: nos traen como loros a toallazos

¿Cambios al federalismo mexicano?

Advirtió Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, a los gobernadores de los Estados sobre la comodina costumbre de no resolver los problemas de seguridad de sus entidades ni hacer cambios en sus policías.

No le falta razón, pues no se ocupan de la seguridad en sus Estados, confiados en que, si la situación se agrava, siempre les queda el recurso de pedir el auxilio de las fuerzas federales.

Es la primera llamada de atención, las siguientes podrían no ser verbales. Por ejemplo, ¿qué tal si les condicionan los dineros para seguridad a que fortalezcan sus estructuras policíacas?

CONTRADICCIONES

No cabe duda que el gobierno de Trump nos trae como loros a toallazos, no por lo que hace, sino por la esquizofrenia en las declaraciones de la Casa Blanca y de los miembros del gabinete presidencial.

El mismo día que en la Universidad de George Washington el titular de “Homeland Security”, el general John Kelly calificó a México como aliado valioso en la lucha contra el terrorismo y seguridad fronteriza, el inquilino de la Casa Blanca hizo otra declaración de campaña electoral.

En una factoría de herramientas, en Wisconsin, firmó Trump un decreto para poner fin a los abusos de las visas especiales para personas con alta preparación, habló del TLC. “O lo cambiamos drásticamente o nos salimos”, dijo. Y, claro, las agencias destacaron eso. ¿A quién escuchamos?

ERROR

De pronto, destacadas personalidades, muchos de ellos impulsores de la transición democrática y activos vendedores de la democracia como panacea para todos los males nacionales, empiezan a sugerir que quizá se precipitaron.

En diversos foros han empezado a reconocer que la transición democracia creó vacíos de poder en el federalismo mexicano, vacíos que, por las más diversas razones, muy explicadas y poco entendidas, han resultado en muchos abusos de poder de los gobernadores.

Como no quieren que vuelva lo que llamaron “la Presidencia Imperial”, destacados politólogos sugieren que cambiemos el sistema, revisar nuestro federalismo. Vamos, están histéricos porque no encuentran como llenar el vacío de poder creado por la transición democrática.

NOTAS EN REMOLINO

Alguien perdió la oportunidad de quedarse callado y sugirió que renuncie el gobernador de Nayarit Roberto Sandoval. ¿Qué caso tendría, si faltan apenas seis semanas para que los nayaritas elijan al sucesor?... A pesar de todo, Andrés Manuel López Obrador sigue en lo suyo, en su campaña, por eso ayer simplemente opacó a su candidata Delfina Gómez. Como dice una mexiquense, allá él y su mala cabeza… En el PAN, quizá el que Josefina Vázquez Mota se deje arrastras por Ricardo Anaya y trate de capitalizar el caso de Javier Duarte no sea la mejor estrategia… Por cierto, en Chihuahua, mientras el gobernador Javier Corral pelea con la mayoría panista en el Congreso, obtuvo el respaldo de Morena en su lucha por imponer a un auditor del Estado… Dispuesto a desafiar las cuchufletas, quien esto escribe considera que la multiplicación de “ciclovías” en vías primarias y no primarias de la ciudad de México es sólo un gesto demagógico y - ¿por qué no? -, un buen negocio para algunos…