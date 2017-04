Duarte: a prueba el Estado de Derecho

La marihuana no es factor, Kelly

¿Ustedes le creen a Graco Ramírez?

Cuando eventualmente sea extraditado a México, sin duda será enjuiciado el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, detenido en un centro vacacional de Guatemala durante el fin de semana.

Y cayó sobre los ciudadanos de a pie un diluvio de declaraciones, obviamente exigencias de que caiga sobre el ex mandatario veracruzano todo el peso de la ley, como la mejor prueba de que ya no se tolerarán ni la corrupción ni la impunidad.

Duarte ha sido acusado, juzgado y declarado culpable por el tribunal mediático de la opinión pública. Y estará a prueba nuestro Estado de Derecho, pues todo lo aceptado sin chistar de los medios y la propaganda política, tendrá que probarse ente un tribunal. Veremos.

LAVAR

Ayer, en “Meet the Press”, uno de los dominicales programas al que suelen comparecer los políticos y los funcionarios de Washington, compareció el Secretario de Seguridad Interna, John Kelly y habló de la guerra antidrogas.

Explicó que en esa lucha la marihuana no es factor. Citó a las metanfetaminas, la heroína y la cocaína como las drogas responsables de la muerte de más de 52 mil norteamericanos durante 2015.

Y aclaró que el mayor problema de los narcotraficantes no es introducir las drogas a Estados Unidos, sino lavar las enormes ganancias obtenidas. Alguien, aquí y en Washington debió tomar nota, supongo.

SOSPECHOSISMO

El morelense gobernador Graco Ramírez, de larga trayectoria política, ha hecho del uso político de los aparatos de justicia una herramienta contra sus adversarios. Así lo ha hecho con las acusaciones contra el obispo de Cuernavaca.

Quien esto escribe, no tiene la menor idea de quien fue el autor intelectual de un ganadero asesinado, una persona que al parecer era quien organizaba una exitosa feria, pero me parece sospechosa la pronta acusación del gobierno estatal contra el alcalde de Cuernavaca.

¿Acaso porque no creo capaz a Cuauhtémoc Blanco de tal acción? No, sino porque el pleito contra el obispo de Cuernavaca fue para que los grupos afines a Graco Ramírez controlen las rentables ferias parroquiales. ¿No será la misma motivación para la acusación contra el ex futbolista? Conste, es pregunta sospechosista.

NOTAS EN REMOLINO

Vaya tiempos modernos. El editor de la queretana “Plaza de Armas”, Sergio Arturo Venegas publicó una anécdota de hace casi 20 años, pero que cobra actualidad. Relata cómo un angustiado panista le pidió consejo a Carlos Castillo Peraza y éste le preguntó: “¿Cuál es la meta de tu vida?” La respuesta fue: “salvar mi alma”. Castillo Peraza le dijo: “pues deja la política, porque la política se trata de salvar el pellejo”… Lo dicho, los panistas traicionaron a las fuerzas armadas y los priístas se acobardaron, por eso se irá hasta septiembre una eventual aprobación de la ley de seguridad interior… La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Secretaría de Hacienda más dinero para poder defender a activistas y a periodistas… Una tontería la acusación de “actos anticipados de campaña” contra Pedro Ferriz y Armando Ríos Pitter, quienes aspiran a ser “candidatos independientes” en la elección presidencial. ¿Cómo siquiera juntar firmas si no pueden decir para qué son?... Algunos embozados pejistas escriben sobre la ilegal e inmoral compra de votos. Y culpan a los ciudadanos por tales prácticas. No se miden…