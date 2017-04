Castrante, la corrección política

Coparmex: perspectiva errónea

Campañas, puras trivialidades

Imagine usted que el Ejecutivo Federal propone un auditor al Congreso y que el Congreso decide nombrar a otro, no al propuesto por el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo veta el nombramiento.

El escándalo sería mayúsculo. Pues eso ha ocurrido en Chihuahua y nadie critica al gobernador. Javier Corral propuso al Congreso un nombre para Auditor del Estado, la mayoría panista nombró a otro. Y ayer el gobernador Corral vetó ese nombramiento.

No se critica el veto, no se critica que el gobernador Corral quiera un auditor estatal a modo. Acá en el Altiplano, en la cuna de la corrección política se disculpa todo a los gobernantes que sacan al PRI de un gobierno.

PERSPECTIVA

Llama la atención que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, insista, como otras organizaciones de la sociedad civil en tasar el daño de la corrupción en pesos y centavos, al afirmar que se lleva el 8 por ciento del producto interno bruto nacional.

No es el propósito de quien esto escribe de disputar las estadísticas citadas por la Coparmex, lo que disputo si de verdad creen que el daño de la corrupción debe medirse en pesos y centavos.

¿Acaso el mayor daño de la inaceptable corrupción no es el causado al tejido moral de la sociedad? Eso creo. No sorprende que otras ONG lo midan en pesos y centavos, me sorprende que lo haga la Coparmex, la cual en algún momento impulsaba valores morales en la sociedad.

TRIVIALIDADES

Cada elección, sea municipal, estatal o presidencial, de alguna manera pone a prueba el marco legal que sustenta al sistema electoral de la República. Y, obviamente, a las instituciones creadas desde hace más de dos décadas.

Desafortunadamente, en cada elección y las de este año no son la excepción, los actores políticos se empeñan en arrastrarlas a discutir trivialidades. Los políticos están en lo suyo, escandalizar con lo que sea, pero las autoridades no deben caer en la trampa de lo trivial.

Ejemplo, nada más trivial que un partido se queje porque “se filtran” sus spots a sus adversarios unas horas antes de que se transmitan. Sería una tontería, claro, pero de eso a un grave delito electoral hay mucha distancia, la que separa a la seriedad de la farsa.

NOTAS EN REMOLINO

Oootra vez el PRD quiere que la PGR investigue los antecedentes de más de un millar de candidatos que contenderán en las elecciones de este año… El caso Yarrington, no lo dude, dará municiones para las campañas, aunque al final el ex mandatario tamaulipeco sea extraditado a Estados Unidos, donde a los fiscales lo que les interesa es ver cómo les confiscan el dinero a los acusados… No dudo que sea razonable la demanda presentada por la candidata morenista a la gubernatura mexiquense Delfina Gómez, pero se entra en terreno pantanoso cuando hay candidatas mujeres y alegan violencia de género a todo alegato de los adversarios… Claro que los que sirvieron con Marcelo Ebrard están con Morena. No olvidemos que López Obrador le salvó el pellejo a Ebrard cuando no tuvo el coraje para impedir el linchamiento de tres policías federales en Tlalpan… Quienes se sorprenden por la vinculación de los ladrones de combustibles con tantas comunidades rurales deberían releer las noveles sobre los bandidos de Río Frío y las bandas de los morelenses “plateados”. Como verán, poco ha cambiado desde la segunda mitad del siglo 19…