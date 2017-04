¿Cómo obligar a Estados a legislar?

Si, se traslapará TLC con la campaña

Sartori: advertencia a los medios

Un grupo de ONG dieron conferencia de prensa conjunta con la Coparmex. Se quejaron porque en la mayoría de las entidades de la República no se avanza en la tarea de legislar para adecuar las leyes locales con el sistema anticorrupción.

Parecen culpar al Ejecutivo Federal por esas omisiones estatales, pero no explican cómo puede el gobierno federal obligar a los gobernadores y a las legislaturas locales a que se pongan a legislar.

La realidad es que, desde hace casi quince años, de manera sistemática se acotan las facultades presidenciales. En cristiano eso significa que el presidencialismo imperial ya no existe, aunque algunos parezcan añorarlo.

TRASLAPE

Mientras el Senado de Estados Unidos no ratifique el nombramiento del representante comercial del gobierno de Trump, no se puede poner en marcha el proceso de revisar el TLC, lo cual al retrasarlo hace más real la posibilidad de que las negociaciones se traslapen con la campaña presidencial de 2018.

Es una variable que no podrán ignorar los negociadores mexicanos, pues, aunque la revisión no vaya a tener el perfil tan temido, si exigirá concentrarse en pláticas que no permitirán ningún descuido.

Más les valdrá cerrar los oídos a los despropósitos y sinrazones de la campaña, para evitar errores que podrían ser costosos para la República.

IMPARCIALIDAD

Nadie puede acusar al fallecido politólogo italiano Giovanni Sartori de antidemocrático, por el contrario, fue un ardiente defensor de la democracia. Por eso vale tomar en cuenta su advertencia a los medios sobre cómo manejan las informaciones sobre manifestaciones y protestas.

“Si se bloquean calles y transportes, se debería oír y mostrar a los damnificados. Nunca sucede. Por lo general la televisión lleva a las pantallas sólo a quien ataca, al que se agita, de tal modo que la protesta se convierte en un protagonista desproporcionado”

“… Atribuir voces a las reclamaciones, a las quejas y a las denuncias está bien. Pero para servir de verdad a una buena causa, y hacer el bien, es necesario que la protesta sea tratada con imparcialidad. Donde hay una acusación, tiene que haber también una defensa… Si no, la pantalla se llena de manifestaciones, pancartas, personas que gritan y lanzan piedras e incluso cócteles Molotov y tienen siempre razón en las imágenes que vemos, porque a su voz no se contrapone ninguna otra voz”.

NOTAS EN REMOLINO

Ayer, en Washington, al canciller Luis Videgaray le volvieron a preguntar si quiere ser candidato a la Presidencia de México. Oootra vez, el canciller dijo que no, que no quiere serlo. Categórica respuesta, pero aquí seguirá el juego especulativo… Ayer bloquearon el edificio de Sedatu los militantes de una de las organizaciones campesinas que ya forman parte de Morena. ¿Alguien le preguntará al dirigente morenista si está de acuerdo con los bloqueos?... En el Estado de México ha empezado la impresión de las boletas que utilizarán los más de once millones de votantes que sufragarán el próximo 4 de junio… No dude que habrá brincos y sombrerazos porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ratificado los 75 mil pesos de multa a la candidata Delfina Gómez por actos anticipados de campaña. Y la sanción de 377 mil al partido Morena…