Senadores: ¿Y si se les va el mes?

Chihuahua: ¿y la seguridad?

Nada nuevo, se rebelaron por dinero

Si, por supuesto que era un ejercicio de sarcasmo decir que una fiebre anticorrupción afectaba a muchos políticos, a raíz de empezar a funcionar el sistema nacional anticorrupción.

Hubo quienes, ingenuamente, supusieron que bastaría la presión mediática para que se designara al Fiscal Anticorrupción y hasta se creyeron las declaraciones senatoriales de que hoy se escogería al fiscal.

Ayer, los senadores decidieron que un nombramiento tan importante exige reflexión. ¿Y qué mejor tiempo para reflexionar que la Semana Santa? Si reflexionan mucho se les puede ir el mes y hasta el actual período de sesiones.

TIEMPO

Por supuesto que los chihuahuenses exigen castigar a quienes hayan saqueado las arcas estatales. Y todavía respaldan las consignaciones de ex funcionarios realizadas por las autoridades locales.

Empero, el gobernador Javier Corral sabe que los chihuahuenses no quieren que regresen los niveles de violencia que tanto trabajo costó reducir y exigen acciones más enérgicas para impedir que regresen tiempos aciagos.

Por ahora, el gobernador Corral, al decirse víctima de la indiferencia federal, gana tiempo, pero no puede seguir así. Si los índices de violencia no ceden, su coartada mediática pueden rechazarla los chihuahuenses.

DINERO

La rebelión encabezada por el senador Miguel Barbosa, quien se confrontó con el partido que lo llevó al Senado, logró el objetivo presuntamente convenido con Andrés Manuel López Obrador: desfondar a la bancada senatorial del PRD.

La narrativa de las declaraciones del senador Barbosa y el resto de los senadores que decidieron emigrar de bancada, fue que eran “acciones políticas a partir de sus principios”. Pero resulta que se fueron a la bancada del PT.

Y descubrimos que su batalla no tiene ninguna relación con supuestos principios. Simplemente, al mejor estilo de Groucho Marx, Barbosa y sus seguidores repitieron aquello de “estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros”.

NOTAS EN REMOLINO

La reciente publicación de algunas encuestas electorales ha provocado una discusión pública entre aquellos a quienes no les gustaron. Es irrelevante, pues nadie puede considerar pronósticos a ninguna encuesta, nos explica Roy Campos… Lo que sí me parece una inmoralidad es cuestionar la credibilidad de las elecciones y sugerir que sus resultados pueden ser fraudulentos… El gobernador del Banco de México Agustín Carstens anunció que la economía mexicana ha crecido sin interrupción durante 30 trimestres, algo que, explicó, sólo han logrado cinco o seis países… Ayer se incorporaron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral los tres consejeros aprobados por la Cámara de Diputados. Habló el consejero presidente Lorenzo Córdova y advirtió de evitar coaccionar votantes… Está en marcha la sucesión de Ximena Puente como presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y hay muchos interesados en sembrar la discordia entre los comisionados que votarán. Lo importante es que los comisionados voten en libertad. Lo demás, es lo de menos… Ahora le reclaman al candidato panista a la gubernatura de Coahuila Guillermo Anaya que no ha presentado su declaración 3 de 3. Caray, quieren todo…