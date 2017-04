Proponen pacto social anticorrupción

Período extraordinario, viejo cuento

Actual reflexión de Giovanni Sartori

Está ya el sistema nacional anticorrupción. Las instituciones que lo integran las coordina un comité de ciudadanos encabezado por Jacqueline Peschard y cuya primera tarea será consolidar lo existente.

Se afirma que hoy el Senado designará al fiscal anticorrupción. Si así ocurre, faltarían sólo la designación de los tres magistrados del tribunal que revisará y sancionará eventuales actos de corrupción.

Empero, como aclaró la señora Peschard, además de algunas reformas legales, hace falta un pacto social, en el cual todas las fuerzas políticas, económicas y sociales se comprometan a respaldar a las instituciones anticorrupción. Veremos cuál será la respuesta.

TRAIDORES

Aunque la presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Mercedes del Carmen Guillén, anuncia que técnicamente está listo el dictamen sobre la iniciativa de ley de seguridad interior, hasta el coordinador priísta César Camacho parece titubear.

En realidad, con la ingratitud aquí señalada, es la bancada del PAN la que impedirá que el dictamen se vote. El coordinador panista Marco Cortés advirtió que para ellos lo primero es un acuerdo sobre el mando mixto.

Insisto, una traición panista a los militares que ellos lanzaron a la calle. Y a finales de abril nos vendrán con el cuento que habría un período extraordinario. Allá los ingenuos que se traguen el cuento y la coartada.

Ha fallecido una de las figuras históricas de la ciencia política, el italiano Giovanni Sartori, cuya filosofía siempre fue democrática, lo cual le hizo uno de los referentes de la academia y de los practicantes de la política.

Particular atención tuvo para los medios y su influencia. Por ejemplo, advirtió que “la visibilidad está garantizada para las posiciones extremas, las extravagancias, los 'exagerados' y las 'exageraciones´”.

Lapidario, sentenció: “… Cuanto más descabellada es una tesis, más se promociona y se difunde. Las mentes vacías se especializan en el extremismo intelectual y, de este modo, adquieren notoriedad”.

NOTAS EN REMOLINO

Aduce Pedro Joaquín Coldwell lo difícil que es combatir a las bandas criminales que roban combustible. Tiene razón, pues ya socializaron el delito. Sin embargo, siempre está a la disposición la vieja receta: “… follow the money”. Familiarizado con el sector, el titular de energía sabe bien por dónde buscar… La subsecretaria de la SHCP Vanesa Rubio es optimista sobre cómo verán las calificadoras la mejoría en la relación deuda-PIB. Falta ver que las calificadoras, como ocurre a veces, obedezcan a otros intereses… El canciller Luis Videgaray está en Washington para ver el asunto de la OEA y Venezuela, pero también para reunirse con su contraparte norteamericana Tillerson y con el titular de Homeland Security… Ya tiene el gobierno de la Ciudad de México el equipo jurídico con el cual defenderá a la flamante constitución capitalina de las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia… La frase de moda entre los que emigran a Morena, entre ellos el panista ex delegado en Benito Juárez Fadlala Akadani, es la de Groucho Marx: “… estos son mis principios; si no les gustan, acá traigo otros…”